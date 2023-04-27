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MERKEZ BANKASI SON DAKİKKA: 2023 Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

27.04.2023 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili beklenen son dakika açıklaması yapıldı. TCMB Başkanı Şahap Kavcığlu başkanlığında gerçekleşen PPK (Para Politikaları Toplantısı) sonrası konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. TCMB liralaşma stratejisi doğrultusunda adımlar atmayı sürdürüyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? İşte 2023 Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı...

MERKEZ BANKASI SON DAKİKKA: 2023 Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili beklenen son dakika açıklaması yapıldı. TCMB Başkanı Şahap Kavcığlu başkanlığında gerçekleşen PPK (Para Politikaları Toplantısı) sonrası konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. TCMB liralaşma stratejisi doğrultusunda adımlar atmayı sürdürüyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? İşte 2023 Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası yüzde 8.5'te sabit tuttu.

TCMB, Ocak ayında politika faizini yüzde 9,00 seviyesinde bırakırken, Şubat ayında 50 baz puan indirim kararı alarak yüzde 8,50'ye çekmişti. Merkez Bankası, geçen ay ise faizi piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 8,50 seviyesinde sabit tutmuştu. Banka bu ay beklentiler doğrultusunda faizleri yüzde 8,50 seviyesinde sabit bıraktı.

2023 MERKEZ BANKASI TOPLANTI TAKVİMİ

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25 Mayıs 2023
22 Haziran 2023
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24 Ağustos 2023
21 Eylül 2023
26 Ekim 2023
23 Kasım 2023
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22 Şubat 2024
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