Asgari ücretli,emekli, memur... Enflasyon beklentisi yükseldi, tüm hesaplar değişti

TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın son enflasyon raporu sunumunda enflasyon tahminlerini açıkladı. Karahan "2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 29,5 olarak yukarı yönlü güncelledik" dedi.

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 29,5 olarak revize etmesiyle birlikte milyonlarca çalışan ve emeklinin gözü ocak ayında yapılacak maaş zamlarına çevrildi.

Masadaki formüller netleşmeye başladı.

ORANLAR NETLEŞİYOR!

Merkez Bankası'nın yüzde 29,5'lik yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi halinde, yılın ikinci yarısındaki 6 aylık kümülatif enflasyon yüzde 9,97 olacak. Buna göre:

-SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan enflasyon oranına bağlı olarak yaklaşık yüzde 10 (kesin hesapla %9,97) zam alacak.

-Memur ve memur emeklileri ise enflasyon farkı ve yüzde 5'lik yeni dönem toplu sözleşme zammıyla birlikte yaklaşık yüzde 8 (kesin hesapla %7,91) oranında artış görecek.

25, 30 VE 40 BİN TL MAAŞ ALANLARIN YENİ HESABI

Yüzde 10 zam senaryosuna göre mevcut maaşı 25 bin TL olan bir emeklinin aylığı 27 bin 500 TL'ye yükselecek. 30 bin TL maaş alanların aylığı 33 bin TL'ye, 40 bin TL maaş alanların aylığı ise 44 bin TL'ye ulaşacak. Bu hesaplamalar, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 10 artış uygulanması varsayımına dayanıyor.

Kesin zam oranı, yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon verilerinin tamamlanmasıyla belli olacak.

ASGARİ ÜCRETTE MASADAKİ EN GÜÇLÜ SENARYO

Mevcut durumda 2026 yılında net 28 bin 75 TL, brüt ise 33 bin 30 TL olarak uygulanan asgari ücrete enflasyon tahminleri doğrultusunda yapılacak artış oranı büyük önem taşıyor. Merkez Bankası'nın yüzde 29,5'lik yıl sonu enflasyon beklentisinin gerçekleşmesi ve bahsi geçen oranda bir artış kararı alınması durumunda net asgari ücretin 28 bin 75 TL'den yaklaşık 36 bin 357 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Mevcut net asgari ücret 28.075,50 TL, sizce yeni yılda asgari ücret ne kadar olmalı? SEN DE KATIL 35.000 TL - %24,7 zam 36.498,15 TL - %30 zam 40.000 TL - %42,5 zam 45.000 TL - %60,3 zam 50.000 TL - %78,1 zam 55.000 TL - %95,9 zam Tüm Anketler Paylaşmak ister misiniz?

Geçen sene yapılan yüzde 30'luk zammın ardından bu sene de yüzde 30'luk bir zam yapılması bekleniyor. Yapılacak yüzde 30'luk zammın ardından 28.075,50 TL'lik asgari ücret 2027 yılında 36.498,15 TL olacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı toplantılar sonucunda Aralık ayı içerisinde belirlenecek.

EMEKLİYE REFAH PAYI

Emekli maaşlarına 2027 yılının ocak ayında yapılacak zam için enflasyon hesaplamaları sürerken, milyonlarca emekliyi ilgilendiren ek ödeme düzenlemesinde farklı seçenekler değerlendiriliyor. Refah payının yüzde 10-15 bandında olması masadaki senaryolardan...

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 9,97'lik zam tahmininin olması halinde 23 bin 552 lira olan mevcut taban aylık 25 bin 900 liraya yükselecek. Ancak bunun üzerine refah payı veya seyyanen artış için farklı formüller üzerine de çalışılıyor.

Bu rakama 5 bin TL seyyanen artış eklenmesi senaryosunda ise taban aylık 30 bin 907,20 TL seviyesine ulaşıyor.

KADEMELİ SİSTEMİN UYGULANMASI GÜNDEMDE

Seyyanen zamda kademeli sistemin uygulanması da gündemde. Yeni formüle göre emeklilerin alacağı ek zam, prim gün sayısı ve ödenen prim miktarına göre belirlenecek.

Bu sayede 3 bin 600 gün üzerinden asgari ücret düzeyinde prim ödeyerek emekli olan bir kişiyle, 7 bin gün üzerinden yüksek prim ödeyen bir kişinin alacağı ek artış farklılaşacak. Böylece daha uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen emeklilere daha fazla artış yapılması hedefleniyor.

Öte yandan zamların kök aylıklara yansıtılması, maaşı yeni taban tutarın altında kalan emeklilerin aylıklarının ise Hazine desteğiyle tamamlanması planlanıyor.