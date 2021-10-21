Merkez Bankasının faiz kararı ne olacak? İşte Reuters, Bloomberg, Foreks'ten son tahminler

Türk Lirası'nın son günlerdeki sert değer kaybı dikkat çekerken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimi kararı bu ay da devam edecek mi merak ediliyor. Öte yandan ekonomistlerin genel tahminleri faiz indiriminin gerçekleşeceği yönünde.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TCMB Para Politikası Kurulu’nun bazı üyelerini görevden alması nedeniyle indirim beklentileri arttı.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) indirileceğini tahmin ediyor.

BLOOMBERG ANKETİ

Bloomberg anketinde ise 50 baz puanlık indirim beklentisi öne çıktı. 17 kurumla gerçekleştirilen ankette genel beklenti politika faizinin yüzde 17,50 seviyesine indirilmesi yönünde oluştu.

17 kurum arasında 3 kurum politika faizinin 1 puan düşürüleceğini tahmin ederken, 4 kurum ise faizin sabit tutulacağını öngördü.

Katılımcılar bir sonraki TCMB hamlesinin ne yönde ve ne zaman geleceğine ilişkin soruya Kasım ayında indirimlerin devam edeceği yönünde yanıt verdi.

FOREKS'İN ANKET SONUÇLARI

Foreks anketine katılan 20 ekonomistin 6’sı faizin sabit bırakılacağı tahmininde bulunurken, 14 ekonomist faiz indirimi kararı alınacağını öngördü.

Ekonomistlerden 9’u 50 baz puan, 5’i 100 baz puanlık indirim kararı alınacağı öngörüsünde bulundu.

REUTERS'IN FAİZ ANKETİ

Reuters haber ajansının anketine göre TCMB'nin politika faizini 50 ya da 100 baz puan indirmesi öngörülüyor.

Ankete katılan 21 kurumdan 10’u politika faizinin yüzde 17.5’e indirilmesini beklerken, diğer 10 kurum ise yüzde 17 seviyesine çekilmesini bekliyor. Bir kurum ise politika faizinin sabit bırakılacağı görüşünde.

AA FİNANS'IN TAHMİNİ

Bugün gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 26 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, 6 ekonomist politika faizinin yüzde 18'de sabit bırakılmasını beklerken, 8 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 75 baz puan ve 11 ekonomist politika faizinin 100 baz puan düşürüleceğini tahmin ediyor.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 50 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

FRANSIZ BANKA DA TAHMİNDE BULUNDU

Fransız yatırım bankası Societe Generale (SocGen), bir önceki PPK’da olduğu gibi politika faizinin 100 baz puan indirileceğini, dolar/TL’nin ise yıl sonunda 9,8 olacağını tahmin etti.

SocGen araştırma notunda, Erdoğan’ın üç yöneticisini görevden almasıyla, “yüksek faizin yüksek enflasyona yol açtığı yönündeki alışılmışın dışındaki görüşüne karşı çıkacak herkesten bilfiil kurtulmuş olduğunu” belirtti.

MORGAN STANLEY’DEN FAİZ TAHMİNİ

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, TCMB’nin PPK'da politika faizini 50 baz puan indirmesini beklediklerini duyurdu. Bankaya göre 100 baz puanlık bir indirim de şaşırtıcı değil. Morgan Stanley stratejistlerinin yıl sonu politika faizi tahmini yüzde 16,50 oldu.



