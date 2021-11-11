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Merkez Bankasının faiz kararı ne olacak? İşte son tahminler

11.11.2021 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını 18 Kasım'da açıklayacak. Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) enflasyondaki yükselişe ve TL'deki sert değer kaybına rağmen gevşeme döngüsüne önümüzdeki haftaki toplantısında da devam etmesi ve politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15 olarak belirlemesi bekleniyor.

Merkez Bankasının faiz kararı ne olacak? İşte son tahminler

Son dönemde iyice hızlanan kur artışları,18 Kasım'da yapılacak Merkez Bankası toplantısının önemini iyice artırdı.

Eylül ayından beri politika faizini 300 baz puan indiren TCMB'nin indirimlerine devam etmesi bekleniyor.

Reuters anketine katılan 14 kurumun tahminleri haftalık repo faizinin sabit bırakılması ile 150 baz puan indirilmesi arasında yer alırken, medyan yüzde 15 olarak şekillenmiş durumda.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI'NDAN CARİ AÇIK VURGUSU

TCMB, geçtiğimiz ay yılsonu enflasyon beklentisini keskin şekilde revize ederek yüzde 18.4 olarak belirlerken enflasyon raporu sunumunda Türkiye'nin ana probleminin cari açık olduğunu vurgulamıştı.

Başkan Şahap Kavcıoğlu, toplantıda Türkiye'nin cari açığı kapatmadan fiyat istikrarının sağlanamayacağını ve TL'deki değer kaybının durmayacağını söyledi.

SON İKİ AYDA 300 BAZ PUAN FAİZ İNDİRİMİNE GİTTİ

TCMB, yükselen enflasyona ve liradaki sert değer kaybına rağmen, enflasyonda yükselişe yol açan unsurların geçici olduğu kanısıyla son iki ayda 300 baz puan faiz indirimine gitti.

DOLARDA TARİHİ ZİRVE

Dolar/TL, bugün yeni bir rekor seviye olan 9.9750'ye kadar yükseldi. Manşet enflasyon ise Ekim ayında %19.89 seviyesinde gerçekleşerek yaklaşık üç yılın zirvesine yükselmişti.

DEV BANKADAN TÜRKİYE İÇİN FAİZ YORUMU

Deutsche Bank bir araştırma notunda Ekim ayında beklenenin altında gelen çekirdek enflasyon ve TCMB'nin cari dengeye yönelik vurgusunun ardından politika faizinin beklenenden daha hızlı indirileceğini düşündüklerini belirtti.

Tera Yatırım başekonomisti Enver Erkan, enflasyon başta olmak üzere genel koşullar izin vermese de TCMB'nin bu ay da indirime gitmesini beklediğini, ve yakın zamandaki yönlendirmelere göre bu indirimin daha kısıtlı olsa Aralık'ta da devam edebileceğini söyledi.

Deutsche Bank'tan Türkiye için kritik faiz tahminiDeutsche Bank'tan Türkiye için kritik faiz tahmini


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Anahtar Kelimeler:
TCMB
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