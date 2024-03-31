FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Mersin canlı seçim sonuçları! Mersin'deki seçim sonuçları belli oldu mu? Vahap Seçer mi Serdar Soydan mı Mahmut Bülent Özkan mı kazandı?

Mersin canlı seçim sonuçları! Mersin'deki seçim sonuçları belli oldu mu? Vahap Seçer mi Serdar Soydan mı Mahmut Bülent Özkan mı kazandı?

31.03.2024 16:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye bir yıl önceki genel seçimlerin ardından bugün de 2024 yerel seçimleri için yeniden sandık başına gitti. Yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara kadar Mersin seçim sonuçları da büyük bir heyecanla takip ediliyor. Mersin'de mevcut belediye başkanı Vahap Seçer ile MHP adayı Serdar Soydan arasında rekabet var. Mersin 2024 yerel seçim sonuçları anbean Mynet'te olacak!

Mersin canlı seçim sonuçları! Mersin'deki seçim sonuçları belli oldu mu? Vahap Seçer mi Serdar Soydan mı Mahmut Bülent Özkan mı kazandı?

Mersin seçim sonuçlarıyla ilgili tüm ayrıntılar, anlık tablolar ve devam eden rekabet seçim sonuçlarına ilişkin yasaklar kalkar kalkmaz Mynet'te olacak. Mersin, tüm partiler tarafından büyük öneme sahip. 2019'daki yerel seçimlerde CHP'nin adayı Vahap Seçer, Cumhur İttifakı'nı geride bırakarak belediye başkanı olmuştu. Kıyasıya bir yarışın olması beklenen Mersin seçim sonuçları 2024 yerel seçimlerinde de canlı olarak takip edilecek.

MERSİN SEÇİM SONUÇLARINI MYNET'TEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

YSK tarafından getirilen yayın yasağı sona erer ermez yerel seçim sonuçları Mynet'te olacak. Mynet'in yerel seçime özel olarak hazırladığı 'Yerel seçim 2024' sayfasında il il seçim sonuçları canlı olarak takip edilebilecek.

MERSİN 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? KİM KAZANDI?

CHP, Mersin'de mevcut başkan Vahap Seçer'i yeniden aday gösterdi. AK Parti, Mersin'de aday göstermedi, Cumhur İttifakı'nı temsilen MHP'den Serdar Soydan aday oldu. İYİ Parti Mersin'de Mahmut Bülent Özkan'ı Yeniden Refah ise İzzeddin Alkan'ı aday gösterdi. İlk sonuçlar yasaklar kalkmaz belli olacak.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sancaktepe seçim sonuçları CANLI! Sancaktepe seçim sonuçları CANLI!
Canlı Giresun yerel seçim sonuçları! Karadeniz'de heyecanlı yarış: Giresun yerel seçim sonuçlarında kim önde? AK Parti’nin adayı Aytekin Şenlikoğlu mu, CHP adayı Fuat Köse mi kazandı?Canlı Giresun yerel seçim sonuçları! Karadeniz'de heyecanlı yarış: Giresun yerel seçim sonuçlarında kim önde? AK Parti’nin adayı Aytekin Şenlikoğlu mu, CHP adayı Fuat Köse mi kazandı?
Kars yerel seçim sonuçlarını kim kazandı?Kars yerel seçim sonuçlarını kim kazandı?
Anahtar Kelimeler:
Vahap Seçer seçim sonuçları Mersin yerel secim sonuclari Seçim 2024
En Çok Okunan Haberler
Devlet Bahçeli'ye ne oldu? Yüzündeki morluklar...

Devlet Bahçeli'ye ne oldu? Yüzündeki morluklar...

‘İmambakır Üküş’ detayı herkesi şaşırttı…

‘İmambakır Üküş’ detayı herkesi şaşırttı…

Muhtar adayları birbirine girdi, özel harekat müdahale etti

Muhtar adayları birbirine girdi, özel harekat müdahale etti

İstanbul seçim sonuçlarında yarış devam ediyor!

İstanbul seçim sonuçlarında yarış devam ediyor!

500 dolardan aşağıya satmıyor! 'Kendimi bildim bileli yapıp satarım'

500 dolardan aşağıya satmıyor! 'Kendimi bildim bileli yapıp satarım'

Yılmaz'dan "1 Nisan'da sonra bizi ne bekliyor?" sorusuna yanıt

Yılmaz'dan "1 Nisan'da sonra bizi ne bekliyor?" sorusuna yanıt

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.