Mersin canlı seçim sonuçları! Mersin'deki seçim sonuçları belli oldu mu? Vahap Seçer mi Serdar Soydan mı Mahmut Bülent Özkan mı kazandı?

Mersin seçim sonuçlarıyla ilgili tüm ayrıntılar, anlık tablolar ve devam eden rekabet seçim sonuçlarına ilişkin yasaklar kalkar kalkmaz Mynet'te olacak. Mersin, tüm partiler tarafından büyük öneme sahip. 2019'daki yerel seçimlerde CHP'nin adayı Vahap Seçer, Cumhur İttifakı'nı geride bırakarak belediye başkanı olmuştu. Kıyasıya bir yarışın olması beklenen Mersin seçim sonuçları 2024 yerel seçimlerinde de canlı olarak takip edilecek.

MERSİN SEÇİM SONUÇLARINI MYNET'TEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

YSK tarafından getirilen yayın yasağı sona erer ermez yerel seçim sonuçları Mynet'te olacak. Mynet'in yerel seçime özel olarak hazırladığı 'Yerel seçim 2024' sayfasında il il seçim sonuçları canlı olarak takip edilebilecek.

MERSİN 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? KİM KAZANDI?

CHP, Mersin'de mevcut başkan Vahap Seçer'i yeniden aday gösterdi. AK Parti, Mersin'de aday göstermedi, Cumhur İttifakı'nı temsilen MHP'den Serdar Soydan aday oldu. İYİ Parti Mersin'de Mahmut Bülent Özkan'ı Yeniden Refah ise İzzeddin Alkan'ı aday gösterdi. İlk sonuçlar yasaklar kalkmaz belli olacak.





