Yeni otoyol trafiğe çıktı! Mesafe 18 dakikaya düşüyor

Mersin'de ulaşımı kolaylaştırması beklenen Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'nun Çeşmeli-Kızkalesi etabı hizmete açıldı. Toplam 52 kilometrelik otoyolun devreye alınmasıyla Mersin merkez ile Kızkalesi arasındaki yolculuk süresinin 18 dakikaya düşürülmesi hedefleniyor.

Özellikle yaz aylarında ve bayram tatillerinde turizm bölgelerinde yaşanan trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla hayata geçirilen proje, akaryakıt ve zaman tasarrufu sağlamaya da başladı.

OTOYOLUN TEKNİK DETAYLARI BELLİ OLDU

Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'nun 41 kilometrelik ana gövde hattı ile 11 kilometrelik bağlantı yollarından oluştuğu bildirildi. Projede 10 köprülü kavşak, 7 tünel, 5 viyadük, 2 otoyol hizmet tesisi, 6 ücret toplama alanı ve birer bakım ile tünel işletme merkezi yer aldı.

Yaz aylarında saatler sürebilen yolculukların 18 dakikaya kadar indirilmesi hedeflenirken projenin ekonomik ve çevresel katkılarına ilişkin öngörüler de paylaşıldı. Buna göre yılda zamandan 2,68 milyar lira, akaryakıttan 340 milyon lira olmak üzere toplam 3 milyar 20 milyon lira tasarruf sağlanması bekleniyor. Otoyolun karbon emisyonunu ise yıllık 17 bin ton azaltacağı kaydedildi.



Yeni güzergâhın Mersin'in turizm, tarım, sanayi ve lojistik merkezleri arasındaki ulaşım altyapısını güçlendirmesi amaçlanıyor. Ayrıca D-400 Antalya-Mersin ve D715 Konya-Mersin devlet yollarındaki transit trafiğin, kent merkezlerine girmeden otoyol ağına bağlanması mümkün hale geldi.

SÜRÜCÜLER YENİ OTOYOLDAN MEMNUN

Otoyolu kullanan sürücüler, projenin özellikle yoğunluğun arttığı yaz döneminde ulaşımı kolaylaştıracağını belirtti.

Güzergâhı ilk kullananlardan Furkan Evcimen, uzun süredir bekledikleri bir otoyolun açıldığını ifade ederek Mersin'e önemli katkılar sunacağını düşündüğünü söyledi. Bölgenin yatırım potansiyeline dikkat çeken Evcimen, yaz aylarında trafik yoğunluğunun arttığını belirtti. Yolun yapım kalitesini de beğendiğini dile getiren Evcimen, asfaltın kalitesinin iyi olduğunu ve otoyoldan geçen ilk kişiler arasında bulunduğunu aktardı.

Mersin'de dört yıldır yaşayan Rus vatandaşı Andrei Kichkidov da yeni yolun seyahat süresine etkisini anlattı. Kichkidov, havalimanından Erdemli'ye ulaşımın daha hızlı hale geldiğini belirterek, daha önce 1 saat 10 dakika süren yolculuğun artık en fazla 40 dakika sürdüğünü söyledi. Kichkidov, otoyolun çok güzel olduğunu da ifade etti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır