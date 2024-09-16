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Mesleğinin yok olmasından endişeli... İşleri arttı ama ustası kalmadı! "Herkes üniversite mezunu olmak istiyor"

16.09.2024 17:25
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Samsun'un İlkadım ilçesinde 40 yıldır terzilik yapan vatandaş, artık çırak ve kalfanın olmamasından dolayı mesleğinin geldiğini noktadan endişeli olduğunu dile getirdi. Birçok geleneksel mesleğin unutulmaya yaklaştığını aktaran terzi, mesleğinin ölme ihtimalinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Mesleğinin yok olmasından endişeli... İşleri arttı ama ustası kalmadı! "Herkes üniversite mezunu olmak istiyor"

Samsun'un İlkadım ilçesinde terzilik yapan Mahir Sarıyer, mesleğinin yok olmakla karşı karşıya kaldığını anlattı. Sarıyar, uzun bir süreç sonucunda yetişen çırak ve kalfalara artık ulaşılamadığını ifade ederek, "Bu mesleği 6 yılda öğrendim, şimdiki gençleri 6 yıl boyunca bir dükkana bağlayamazsınız. Herkes üniversite mezunu olmak istiyor, kimse zanaata yönelmiyor" diyerek mesleğinin geleceği hakkında kaygılarını ifade etti.

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GELENEKSEL MESLEKLER TEHLİKEDE

Geleneksel mesleklerin tehlikede olduğunu ifade eden Sarıyer, "Biz eski ustalar, elimizden geldiğince mesleği yaşatmaya çalışıyoruz ama biz gidince bu meslekler de ölecek. Ancak zanaatkarın son yıllarda işleri hiç olmadığı kadar artmış durumda"

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EKONOMİK ŞARTLAR KIYAFET TAMİRİNE YÖNLENDİRDİ

Ekonomik şartların zorlaşması nedeniyle insanların mağazadan alışveriş yapmak yerine mevuct kıyafetlerini diktirmeye yöneldiklerini söyleyen Sarıyer, "Eskisi gibi mağazaya gidip bir şeyler alabilen yok. Şimdi insanlar eskilerini tamir ettiriyor ya da sıfırdan kıyafet diktiriyor. Bu da bizim işlerimizi oldukça arttırdı" şeklinde konuştu. Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Terzi meslek
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