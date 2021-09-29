Meslek öğrenene devletten 3260 TL! İşte aranan şartlar

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), mesleki eğitim kurslarıyla iş sahibi olmayı kolay hâle getiriyor. İŞKUR tarafından düzenlenen kurslara katılan gençler, meslek sahibi olmasının yanında bu sürede cep harçlığı da alıyor.

İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu mesleklerde gerçekleştirilen kurslara katılanlara günlük 35-110 TL ödeme yapılıyor.

HANGİSİ, NE KADAR?

Geleneksel mesleklerdeki kurslara katılanlara 45 TL, sanayi sektöründeki iş garantili mesleklerdeki kurslara katılanlara günlük 70 TL, istihdam garantisiz mesleki eğitim kurslarına katılanlara 35 TL, İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve sanayi sektöründe düzenlenen kurslara katılanlara 110 TL ödeme yapılıyor.

Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için ayrıca aylık 400 Türk lirası bakım desteği ödeniyor.

Katılımcılar aylık (26 gün üzerinden) 910 ile 3 bin 260 Türk lirası (2 bin 860 Türk lirası harçlık+ 400 Türk lirası kreş desteği), 160 günlük kurs süresince de 5 bin 600 ile 19 bin 600 Türk lirası (5 aylık kreş desteği dahil) arasında ödeme alabiliyor. Kurslara katılanların iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ile Genel Sağlık Sigortası prim giderleri de karşılanıyor.

ARANAN ŞARTLAR

15 yaşını tamamlamış olmak,

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

İşverenin aradığı özel şartları taşımak,

Yetiştirilecekleri mesleğe uygun özelliklere sahip olmak,

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak, Emekli olmamak.



