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Mevduat faizi baş döndürdü: Oranlar değişti, bankada parası olanları ilgilendiriyor! 1 milyon TL'nin getirisi...

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
07.07.2024 09:37
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Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat faizlerinde rüzgar terse döndü. Son 1.5 aydır gerileyen faiz oranları yeniden yükselişe geçti. 1 milyon TL’nin net getirisi ne kadar oldu, mevduat faizlerinde yükseliş devam eder mi? Uzman isim gelişmeleri yorumladı.

Mevduat faizi baş döndürdü: Oranlar değişti, bankada parası olanları ilgilendiriyor! 1 milyon TL'nin getirisi...

Son dakika haberi... Yatırımcılar mevduat faizilerindeki düşüşler sonrası başka yatırım araçlarına yüzünü dönerken mevduat faizinde şaşırtan bir değişim yaşandı. Faiz oranları değişti. Merkez Bankası tarafından açıklanan haftalık verilere göre 28 Haziran ile biten haftada 1-3 vadeli ortalama bileşik TL mevduat faizi yükselerek 59,2 oldu. Geçen hafta ile arasında bir puan yukarı yönlü değişiklik yaşandı.

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Milliyet'e konuşan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, "Merkez Bankası verilerine göre 1 ile 3 aylık mevduat faizlerinde yükseliş görüldü. Daha önce mevduat faizlerinde görülen düşüşün ana sebebi para bolluğu olmamasından kaynaklıydı. Şu anda bankalar daha fazla para bulmak adına mevduat faizlerini yükseltti diyebiliriz." değerlendirmesini yaptı.

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"FAİZLER DAHA DA YÜKSELEBİLİR"

Bayram şunları kaydetti:

"Mevduat faizlerinin önümüzdeki dönemde ben bir miktar daha artacağını düşünüyorum.

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1 MİLYON TL'NİN GETİRİSİ DEĞİŞTİ

Stopajla birlikte şu anda 1 milyon TL’nin aylık getirisi 43 bin TL ile 55 bin TL arasında değişiyor diyebiliriz"


Express


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