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Mevduat faizinde 1 milyon liranın getirisi rekor seviyeye yaklaştı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
11.09.2024 18:01
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yüksek faiz politikasını sürdürmesi ile beraber bankaların faiz oranlarında önemli bir artış yaşanıyor. Bazı bankaların faiz oranları yüzde 54 seviyesine ulaşarak rekor kırmasıyla hangi banka ne kadar faiz oranı veriyor merak edilmeye başlandı. İşte cevabı...

Merkez Bankası'nın yüksek faiz politikasını sürdürmesi ile birlikte Türk Lirası mevduat hesapları ve bankaların sunduğu faiz oranları finansal piyasalar için önem teşkil ediyor.

TCMB'nin belirlediği bu politika doğrultusunda, bankaların faiz oranlarında önemli bir artış yaşanıyor. Yatırımcılar, bu yüksek faiz oranlarını avantaj olarak değerlendirerek kazançlarını artırmayı hedefliyor.
Bazı bankalar, yüzde 54'ü aşan rekor faiz oranları sunarak yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Bu durum, TL'ye yatırım yapmayı düşünenler için cazip fırsatlar sunarken, önümüzdeki dönemde faiz oranlarının nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu. Peki şu anda hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte detaylar...

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MEVDUAT FAİZİNDE 1 MİLYON LİRANIN GETİRİSİ REKOR SEVİYEYE YAKLAŞTI

AKBANK

AKBANK

Faiz oranı: Yüzde 52

Vade Sonu Tutar: 1.042.054,64 TL

Net Kazanç: 42.054,64 TL

TEB

TEB

Faiz oranı: Yüzde 47

Vade Sonu Tutar: 1.038.010,93 TL

Net Kazanç: 38.010,93 TL 

ODEABANK

ODEABANK

Faiz oranı: Yüzde 53

Vade Sonu Tutar: 1.042.863,39 TL

Net Kazanç: 42.863,39 TL 

HSBC

HSBC

Faiz oranı: Yüzde 53

Vade Sonu Tutar: 1.042.863,39 TL

Net Kazanç: 42.863,39 TL

ING BANK

ING BANK

Faiz oranı: Yüzde 48

Vade Sonu Tutar: 1.038.819,67 TL

Net Kazanç: 38.819,67 TL

Anahtar Kelimeler:
mevduat faizi
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