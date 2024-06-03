Mevduat faizleri bankada parası olanı üzdü! Türk Lirası ihtiyacı azaldı, faiz oranları düştü: ‘Yeterli seviyede…’ diyerek açıkladılar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın stopaj kararı sonrası düşüşe geçen mevduat faizleri ardından alınan yeni zorunlu karşılık önlemleri ile dengelenme sürecine girmişti. Ancak mevduat faizlerinde gerileme yeniden hızlandı. Geçtiğimiz haftalarda yüzde 68,2 ile zirveye ulaşan mevduat faizi oranları önceki hafta Yüzde 61,8 olarak kaydedildi. Böylece 1-3 aylık mevduat faizleri 2 puan geriledi. Son iki haftada ise 6 puandan fazla düşüş yaşanmış oldu.

Peki mevduat faizleri neden düşüyor? Faizler daha da düşer mi? Konuya ilişkin merak edilenleri Ekonomist Muhammet Bayram Milliyet’e değerlendirdi. İşte Bayram’ın açıklamalarından öne çıkanlar…

FAİZLERDEKİ DÜŞÜŞÜN NEDENİ BELLİ OLDU

“Şu anda bankalarda mevduat faizleri düşüş eğiliminde. Politika faizi reel faizlere yakınsamaya başladı. Bununla birlikte Merkez Bankası attığı adımlarla TL mevduatı cazip hale getirmekle birlikte faizlerin geri çekilmesini sağladı. Döviz kredilerine büyüme sınırı getirilmesi ve depo alım ihaleleri piyasadaki fazla paranın çekilmesine neden oldu. Bankaların mevduat toplama ihtiyaçları azaldı. Bankalarda faiz oranları geri çekilmeye başladı. Bankalarda faiz oranlarının yüzde 60’a dayanmasının nedeni o dönemde piyasada fazla TL olmamasıydı. Geçen hafta gecelik borç verme faizi Merkez Bankası’nın politika faizinin aşağısına geldi. Şu anda yüzde 50’ler seviyesinin politika faizi olarak yeterli bir seviyede olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyonda ciddi bir katılık yaşanmazsa şu anda yüzde 50’ler seviyesindeki politika faizi yeterli olacaktır. Mevduat faizinde yaşanan düşüşün ana sebebi piyasada TL’nin yeterli seviyede olmasıdır.

“ENFLASYON FAİZİ YÜKSELTEBİLİR”

Eğer yeterli seviyede sıcak para girişi olmaz, döviz ani bir şekilde yükselirse, enflasyonda katılık söz konusu olur ve düşürülemezse bankalarda mevduat faizleri bir miktar daha yükselebilir.

“DOLAR VE EURO TASARRUF MEKANİZMASI DEĞİL”

Şu anda en çok getiri sunan yatırım aracı borsa. Borsadan sonra altın ve TL mevduat faizi geliyor. TL, dolar bazında 32’ler seviyesinde. Enflasyonun altında kazanç sunuyor. Dolar ve euronun tasarruf mekanizması olmadığını vatandaşlar anlamaya başladı. Dövizini satıp borsa ve altına girenler çok daha fazla kazanabileceklerdi. Borsa ciddi bir rağbet görüyor. BIST30’da holding şirketleri kazanç kapısı haline gelmiş durumda. Önümüzdeki süreçte borsanın 11 bin puan seviyelerine çıkacağını ve sene sonuna kadar 16 bin puan seviyelerine kadar yükseleceğini düşünüyorum.

YATIRIMCIYA ‘SEPET’ TAVSİYESİ

Bir sepet yapılmak istense yüzde 50 olarak TL mevduatta tutulmalı, yüzde 40 borsaya ağırlık verilebilir. Diğer kalan yüzde 10’luk kısım altında tutulabilir.”







