FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Mevduat faizleri bankada parası olanı üzdü! Türk Lirası ihtiyacı azaldı, faiz oranları düştü: ‘Yeterli seviyede…’ diyerek açıkladılar

Mevduat faizleri bankada parası olanı üzdü! Türk Lirası ihtiyacı azaldı, faiz oranları düştü: ‘Yeterli seviyede…’ diyerek açıkladılar

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
03.06.2024 08:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevduat faizlerinde düşüş hızlandı. Bankada parası olan yatırımcılar iki haftada 6 puandan fazla düşen mevduat faizi oranlarının yükselip yükselmeyeceğini merak ediyordu. Uzman isim faizlerde düşüşün sebebini açıkladı. Ekonomist Muhammet Bayram, “Bankaların mevduat toplama ihtiyaçları azaldı” diyerek altın mı, dolar mı, borsa mı, mevduat faizi mi? sorusuna da yanıt verdi.

Mevduat faizleri bankada parası olanı üzdü! Türk Lirası ihtiyacı azaldı, faiz oranları düştü: ‘Yeterli seviyede…’ diyerek açıkladılar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın stopaj kararı sonrası düşüşe geçen mevduat faizleri ardından alınan yeni zorunlu karşılık önlemleri ile dengelenme sürecine girmişti. Ancak mevduat faizlerinde gerileme yeniden hızlandı. Geçtiğimiz haftalarda yüzde 68,2 ile zirveye ulaşan mevduat faizi oranları önceki hafta Yüzde 61,8 olarak kaydedildi. Böylece 1-3 aylık mevduat faizleri 2 puan geriledi. Son iki haftada ise 6 puandan fazla düşüş yaşanmış oldu.

Peki mevduat faizleri neden düşüyor? Faizler daha da düşer mi? Konuya ilişkin merak edilenleri Ekonomist Muhammet Bayram Milliyet’e değerlendirdi. İşte Bayram’ın açıklamalarından öne çıkanlar…

6

FAİZLERDEKİ DÜŞÜŞÜN NEDENİ BELLİ OLDU

“Şu anda bankalarda mevduat faizleri düşüş eğiliminde. Politika faizi reel faizlere yakınsamaya başladı. Bununla birlikte Merkez Bankası attığı adımlarla TL mevduatı cazip hale getirmekle birlikte faizlerin geri çekilmesini sağladı. Döviz kredilerine büyüme sınırı getirilmesi ve depo alım ihaleleri piyasadaki fazla paranın çekilmesine neden oldu. Bankaların mevduat toplama ihtiyaçları azaldı. Bankalarda faiz oranları geri çekilmeye başladı. Bankalarda faiz oranlarının yüzde 60’a dayanmasının nedeni o dönemde piyasada fazla TL olmamasıydı. Geçen hafta gecelik borç verme faizi Merkez Bankası’nın politika faizinin aşağısına geldi. Şu anda yüzde 50’ler seviyesinin politika faizi olarak yeterli bir seviyede olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyonda ciddi bir katılık yaşanmazsa şu anda yüzde 50’ler seviyesindeki politika faizi yeterli olacaktır. Mevduat faizinde yaşanan düşüşün ana sebebi piyasada TL’nin yeterli seviyede olmasıdır.

ghmf

“ENFLASYON FAİZİ YÜKSELTEBİLİR”

Eğer yeterli seviyede sıcak para girişi olmaz, döviz ani bir şekilde yükselirse, enflasyonda katılık söz konusu olur ve düşürülemezse bankalarda mevduat faizleri bir miktar daha yükselebilir.

“DOLAR VE EURO TASARRUF MEKANİZMASI DEĞİL”

Şu anda en çok getiri sunan yatırım aracı borsa. Borsadan sonra altın ve TL mevduat faizi geliyor. TL, dolar bazında 32’ler seviyesinde. Enflasyonun altında kazanç sunuyor. Dolar ve euronun tasarruf mekanizması olmadığını vatandaşlar anlamaya başladı. Dövizini satıp borsa ve altına girenler çok daha fazla kazanabileceklerdi. Borsa ciddi bir rağbet görüyor. BIST30’da holding şirketleri kazanç kapısı haline gelmiş durumda. Önümüzdeki süreçte borsanın 11 bin puan seviyelerine çıkacağını ve sene sonuna kadar 16 bin puan seviyelerine kadar yükseleceğini düşünüyorum.

TÜRK LİRASI (241)

YATIRIMCIYA ‘SEPET’ TAVSİYESİ

Bir sepet yapılmak istense yüzde 50 olarak TL mevduatta tutulmalı, yüzde 40 borsaya ağırlık verilebilir. Diğer kalan yüzde 10’luk kısım altında tutulabilir.”


Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hepsi milyon liralık! Zararına satıyorlardıHepsi milyon liralık! Zararına satıyorlardı
Evi, arsası, yazlığı olanları ilgilendiriyor, tapuda yeni dönem!Evi, arsası, yazlığı olanları ilgilendiriyor, tapuda yeni dönem!
Emeklisi memuru dikkat! 5 aylık enflasyon farkı ne olacak? Emeklisi memuru dikkat! 5 aylık enflasyon farkı ne olacak?
Anahtar Kelimeler:
mevduat faizi
En Çok Okunan Haberler
Şimdi de La Nina geliyor! "Şu anda bu sıcaklığa aldanmayalım"

Şimdi de La Nina geliyor! "Şu anda bu sıcaklığa aldanmayalım"

Evi, arsası, yazlığı olanları ilgilendiriyor, tapuda yeni dönem!

Evi, arsası, yazlığı olanları ilgilendiriyor, tapuda yeni dönem!

Emeklisi memuru dikkat! 5 aylık enflasyon farkı ne olacak?

Emeklisi memuru dikkat! 5 aylık enflasyon farkı ne olacak?

Hepsi milyon liralık! Zararına satıyorlardı

Hepsi milyon liralık! Zararına satıyorlardı

Kredi borcunu erken kapatanlar için emsal karar! Yargıtay 'Mümkün değil' diyerek açıkladı

Kredi borcunu erken kapatanlar için emsal karar! Yargıtay 'Mümkün değil' diyerek açıkladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.