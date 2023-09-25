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MEVLİD KANDİLİ NEDİR, ne demek? Mevlid Kandili anlamı ve önemi nedir? İşte kandilin anlamı

25.09.2023 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevlid Kandili anlamı ve önemi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Müslümanların heyecanla beklediği Mevlid Kandili’ne sayılı saatler kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre Mevlid Kandili 26 Eylül Salı günü idrak edilecek. Kandil ibadetleri bu tarihte yapılacak. Peki, Mevlid Kandili nedir, ne demek? Mevlid Kandili anlamı ve önemi nedir? İşte kandilin anlamı

MEVLİD KANDİLİ NEDİR, ne demek? Mevlid Kandili anlamı ve önemi nedir? İşte kandilin anlamı

Mevlid Kandili nedir, ne demek sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kandil günleri 2023 yılında da yoğun ilgi görüyor. Bu anlamlı günlerde birlik ve beraberlik artıyor, bolca ibadet ediliyor. Mevlid Kandili her sene Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak ediliyor. Kandil bu sene 26 Eylül’e denk geliyor.

MEVLİD KANDİLİ NEDİR?

Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

mevlid

MEVLİD KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ

Peygamber Efendimiz (sav)’in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.

mevlid kandili

Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevî feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran gecelerdir.
Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaradanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.

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