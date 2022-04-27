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Meyve ve sebze fiyatları için sevindirici haberi böyle duyurdu: '5 ila 10 lira daha düşecek'

27.04.2022 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meyve ve sebze fiyatlarında geçtiğimiz ay görülen yüksek rakamlar havaların ısınmasıyla yerini düşüşe bıraktı. Patlıcan 15, biber 12, maydanoz ise 2 liraya geriledi. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, sebze-meyvede arzın arttığını söyleyerek, “Fiyatlar daha da düşecek. Ortalama 5 ila 10 TL arasına kadar gerileyeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Meyve ve sebze fiyatları için sevindirici haberi böyle duyurdu: '5 ila 10 lira daha düşecek'

Akaryakıt ve gübre fiyatlarındaki artış, vatandaşı pazar tezgahlarının yanına yaklaşamaz hale getirmişti. Buna enflasyon, fırsatçılar ile iklim koşulları da eklenince meyve ve sebze fiyatları alıp başını gitmişti. Bir kilogram patlıcan 60 lirayı, biber 40, domates ise 30 lirayı gördü.

Ancak havaların ısınması sera maliyetlerini geriletirken ürünü bollaştırdı. Hal böyle olunca bu durum fiyatlara da yansıdı. Fiyatlarda düşüş semt pazarlarında görülürken, gerileyen fiyatlarla vatandaşın yüzü güldü.

HAL YASASI GELİYOR

Gıda fiyatlarında düşüş için birçok önlemi uygulamaya sokan hükümetin yeni adımı ise hal yasası olacak. Üreticilerin dört gözle beklediği kararın yasama yılı sonuna kadar Meclis’e geleceği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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