Mia Teknoloji halka arz ne zaman? Mia Teknoloji halka arz ne zaman işlem görecek?

Mia Teknoloji halka arzının tarihi merak ediliyor. Halka arz edilecek nominal değerli payların halka arz sonrası sermayeye oranının yüzde 32.89 olması planlanıyordu. Peki Mia Teknoloji halka arz sonuçları açıklandı mı?

MİA TEKNOLOJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Mia Teknoloji halka arz sürecinde talep toplama işlemleri sürüyor. 15-16 Kasım tarihlerinde talep toplama süreci devam edecek.

MİA TEKNOLOJİ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Halka arz fiyatının 15.80 TL olarak belirlendiği Mia Teknoloji'de halka arz süreci başladı. 16 Kasım itibariyle sona ereceği açıklanan halka arz sürecinde 8 milyon nominal değerli paylar ile 4 milyon 500 bin adet ortak satışı olmak üzere toplam 12 milyon 500 bin lot hissenin satışı gerçekleştiriliyor. Halka arzın ardından payların Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem göreceği açıklandı.

HALKA ARZ GELİRİ NE İÇİN KULLANILACAK?

Şirket Satın Alma Fırsatlarının Değerlendirilmesi %15

Ar-Ge ve Yazılım Geliştirme Alanlarında Şirket Büyümesi ve Satışların Artması Hedefli Faaliyetlerin Artırılması %30

Reorganizasyon, Satış ve Karlılık Artışı Odaklı Süreçierin Artırılması Yatırım %10

Mevcut Kredilerin Kapatılması %10

Mevcut Ofısleri Büyütme ve Yeni Ofis Açma (Yurt içi ve Yurt dışı) %10

İşletme Sermayesi Ihtiyacının Karşılanması %25



