Mia Teknoloji ne zaman işlem görecek? Mia Teknoloji halka arz sonuçları belli oldu mu?

Yatırımcılar tarafından Mia Teknoloji'nin ne zaman borsada işlem göreceği merak ediliyor. Talep toplama işlemleri 15 ve 16 Kasım'da yapılmıştı. Peki Mia Teknoloji ne zaman işlem görecek?

MİA TEKNOLOJİ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Mia Teknoloji halka arz sürecinde talep toplama işlemleri dün itibariyle sona erdi. 15-16 Kasım tarihlerinde talep toplama süreci tamamlandı.

Halka arz fiyatının 15.80 TL olarak belirlendiği Mia Teknoloji'de halka arz sürecinde 8 milyon nominal değerli paylar ile 4 milyon 500 bin adet ortak satışı olmak üzere toplam 12 milyon 500 bin lot hissenin satışı gerçekleştirildi. Halka arzın ardından payların Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem göreceği açıklandı.

Halka arza katılım işlemi sonrası hisseler borsada 3 ile 5 iş günü içerinde işlem görmeye başlayacak.

HALKA ARZ GELİRİ NE İÇİN KULLANILACAK?

Şirket Satın Alma Fırsatlarının Değerlendirilmesi %15

Ar-Ge ve Yazılım Geliştirme Alanlarında Şirket Büyümesi ve Satışların Artması Hedefli Faaliyetlerin Artırılması %30

Reorganizasyon, Satış ve Karlılık Artışı Odaklı Süreçierin Artırılması Yatırım %10

Mevcut Kredilerin Kapatılması %10

Mevcut Ofısleri Büyütme ve Yeni Ofis Açma (Yurt içi ve Yurt dışı) %10

İşletme Sermayesi Ihtiyacının Karşılanması %25

