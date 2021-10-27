Mikail Emre Çalışkan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi…

Bixos’un dünyanın en büyük blockchain'leri arasında yer alan TRON ağında “süper temsilci” olarak, resmen Türkiye’nin ilk ve tek temsilcisi haline gelmesinin ardından katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulunan firma kurucusu ve CEO’su Mikail Emre Çalışkan, TRON ağı üzerinden günde yaklaşık 2.5 milyar işlemin gerçekleştiğine işaret ederek, Türkiye’nin ilk ve tek halka açık node’unu açmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Firmanın dünyanın en büyük blockchain'leri arasında yer alan TRON ağında “süper temsilci” olduğunu açıklayan Çalışkan, “Blockchain teknolojisi yenilikçi bir teknoloji ve başta iş dünyası olmak üzere, kamu ve bireysel yaşam üzerinde köklü etkilere sahip olma gücünü taşıyor. 1 gün içinde yaklaşık 2.5 milyar işlemin gerçekleştiği TRON ağı da dünyanın en büyük blockchain'lerinden biri. Ve biz Türkiye’nin ilk ve tek halka açık node’unu açmaktan gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Halihazırda bulunan blockhain teknolojilerine destek vereceklerini ve Türkiye’de sürdürülebilir blockchain ekosistemi oluşturacaklarını da vurgulayan Çalışkan, yakında diğer tüm blockhain ağlarının da Türkiye’deki temsilcisi olmayı hedeflediklerini söyledi. Çalışkan, “Blockchain teknolojisinin Türkiye’de yaygınlaşması, bilinirliği ve kullanımının artırılmasına da katkı sunacağız” açıklamasında bulundu.

Türkiye’nin Küresel Kripto Kabul Endeksi’nde 154 ülke arasından 29’uncu, Orta Doğu’da ise ilk sırada yer aldığını belirten Çalışkan, Türkiye’de blockchain teknolojisiyle ilgili birtakım yanlış algılar olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Türkiye’de maalesef ‘blockhain eşittir para’ şeklinde bir algı var. Biz bu algıyı yıkmayı ve ülkemizi teknoloji alanında dünyada söz sahibi yapmayı hedefliyoruz. Bu teknolojilerin yanı sıra, birçok yeniliğin de öncüsü olarak Türkiye’nin adını dünyada sıkça duyuracağız. 2030’lu yılların dijital ağında söz sahibi olan en büyük sesler arasında yer alacağımıza inanıyor ve bu bağlamda tüm enerjimiz ve inancımızla çalışıyoruz.”



