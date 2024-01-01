MİLLİ PİYANGO 2024 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | Milli Piyango 2024 çekilişinde amorti çıkan numaralar hangileri? Yılbaşı çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte Milli Piyango’da amorti çıkan sayılar...

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecan doruktaydı. Milli Piyango amorti ile ilgili araştırmalar yılbaşı özel çekilişi öncesi hız kazandı. Yılbaşı biletini hazır eden vatandaşların gözü kulağı 31 Aralık gecesine çevrilmiş durumda. Milli Piyango amorti çıkan numaralar hangileri? Geçen yılın amorti rakamları neydi? gibi soruların yanıtları da yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. İşte 2024 yılbaşı özel çekilişinde amorti ikramiye çıkan rakamlar...

AMORTİ BELLİ OLDU

2024 yılbaşı çekilişinde amorti çıkan rakamlar 2 ve 7 oldu.

GEÇTİĞİMİZ YILLARIN YILIN AMORTİ RAKAMLARI NEYDİ?

2022 yılbaşı çekilişinde Milli Piyango amorti rakamları 0 ve 6 olmuştu.

31 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşen Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde amorti 4 ve 5 rakamlarına çıkmıştı.

2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde ‘4' ve ‘8' amorti rakamları olarak belirlenmişti.

2019 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde ise 4 ve 9 rakamlarına amorti vurmuştu.

AMORTİ RAKAMLARI NEDİR?

Amorti rakamları Milli Piyango biletinin son rakamları olarak biliniyor. Milli Piyango çekilişinde 2 tane amorti rakamı çekiliyor. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış oluyor. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine geri kazandırıyor.

2024 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ AMORTİ NE KADAR?

Bu yılbaşı çekilişinde çeyrek bilet 100, yarım bilet 200 ve tam bilet 400 TL olarak belirlendi. Bu da demek oluyor ki çeyrek bilete amorti isabet etmesi halinde 100 TL, yarım bilete amorti isabet etmesi halinde 200 TL ve son olarak tam bilete amorti isabet etmesi halinde ise 400 TL amorti ikramiyesi kazanmış olacaksınız.

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