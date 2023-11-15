Milli Piyango 2024 yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar oldu? Açıklama geldi, yüzde 100'lük artış: Milli Piyango dağıtacağı ikramiye miktarını duyurdu

Her yıl da olduğu gibi bu yılda gözler Milli Piyango'nun dağıtacağı yılbaşı büyük ikramiyesine çevrildi. Milli Piyango, 2023'te 200 milyon lira, 2022'de 120 milyon lira, 2021'de 100 milyon lira, 2020'de ise 80 milyon lira büyük ikramiye dağıtmıştı.





