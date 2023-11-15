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Milli Piyango 2024 yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar oldu? Açıklama geldi, yüzde 100'lük artış: Milli Piyango dağıtacağı ikramiye miktarını duyurdu

15.11.2023 10:57 | Son Güncelleme:
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Yılbaşına az bir süre kala 'Milli Piyango 2024 yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar oldu?' sorusunun yanıtı merak ediliyordu. Milli Piyango yaptığı açıklamada yılbaşında verilecek ikramiye miktarını açıkladı. 2023'te 200 milyon TL'lik verilen ikramiyeye bu sene yüzde 100'lük bir artış yapıldı. 31 Aralık gecesi Milli Piyango, yılbaşı özel çekilişinde tam 400 milyon TL'lik ikramiye vereceğini açıkladı.

Milli Piyango 2024 yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar oldu? Açıklama geldi, yüzde 100'lük artış: Milli Piyango dağıtacağı ikramiye miktarını duyurdu

Her yıl da olduğu gibi bu yılda gözler Milli Piyango'nun dağıtacağı yılbaşı büyük ikramiyesine çevrildi. Milli Piyango, 2023'te 200 milyon lira, 2022'de 120 milyon lira, 2021'de 100 milyon lira, 2020'de ise 80 milyon lira büyük ikramiye dağıtmıştı.

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Milli Piyango
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