Milli Piyango amorti çıkan numaralar hangileri? Geçen yılın amorti rakamları neydi? İşte en çok amorti çıkan sayılar

2023 yılbaşı özel çekilişi için nefesler tutuldu. Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık günü saat 12:30’da başlayacak ve gün boyu devam edecek. Çekiliş saat 23.15'te amorti ve 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin belirlenmesinin ardından son bulacak. Peki, amorti nedir, ne kadar kazandırır? Milli Piyango amorti çıkan numaralar hangileri? İşte en çok amorti çıkan rakamlar...

GEÇEN YILIN AMORTİ RAKAMLARI NEYDİ?

31 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşen Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde amorti 4 ve 5 rakamlarına çıkmıştı.

2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde ‘4' ve ‘8' amorti rakamları olarak belirlenmişti.

2019 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde ise 4 ve 9 rakamlarına amorti vurmuştu.

AMORTİ RAKAMLARI NEDİR?

Amorti rakamları Milli Piyango biletinin son rakamları olarak biliniyor. Milli Piyango çekilişinde 2 tane amorti rakamı çekiliyor. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış oluyor. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine geri kazandırıyor.

2023 AMORTİ NE KADAR?

Bu yılbaşı çekilişinde çeyrek bilet 50, yarım bilet 100 ve tam bilet 200 TL olarak belirlendi. Bu da demek oluyor ki çeyrek bilete amorti isabet etmesi halinde 50 TL, yarım bilete amorti isabet etmesi halinde 100 TL ve son olarak tam bilete amorti isabet etmesi halinde ise 200 TL amorti ikramiyesi kazanmış olacaksınız.



