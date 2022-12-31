Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, kaç TL? 2023 Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye çekilişi saat kaçta, ne zaman?

Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi için geri sayım başladı. Her sene en büyük ikramiyenin dağıtıldığı Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi bugün düzenleniyor. Çekiliş noter huzurunda yapılıyor ve canlı yayınlanıyor. Bu yıl 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.

BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi 200 milyon TL olarak açıklandı. İkramiye tam bilet sahibi birine çıkması halinde bir kişi 200 milyon TL'lik büyük ödüle sahip olacak.

Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.

Dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacak.

BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık Cumartesi günü saat 12:30’da başlayacak. Çekiliş 31 Aralık’ta saat 23.15’te Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Tüm çekilişler noter huzurunda ve canlı olarak yapılıyor.

Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2022 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.



