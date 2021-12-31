Milli Piyango çekiliş sonuçları! 2022 yılbaşı Milli Piyango bilet sorgulaması

120 milyon TL'nin sahibi ise 23:00'te yapılacak çekilişin ardından belirlenecek. Millî Piyango yılbaşı bilet sorgulamasının ardından bir bilet alan talihliler, biletlerine çıkan ikramiye tutarını görüntüleyebilecek. Millî Piyango İdaresinin düzenlediği çekilişin ardından sıralı tam liste de paylaşılacak. Sıralı tam listede çıkan tüm ikramiyeler ve numaralar da yer alacak.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Millî Piyango çekiliş sonuçları henüz tamamen açıklanmadı. Çekiliş 17:00’de başladı ve hâlâ devam ediyor.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SAATLERİ

Saat 17:00’de başlayan Milli Piyango çekilişi, 18:30, 20:30 ve 23:00 olmak üzere 4 bölümde tamamlanıyor.

Büyük ikramiye olan 120 milyon Türk lirası çekilişi ise 23:00’te başlayacak.

Çekiliş takvimi ise şöyle;

Saat 17:00: 12 bin Türk lirası - 12 milyon Türk lirası kazanan numaların çekilişi

Saat 18:30: 6 bin Türk lirası kazanan numaraların çekilişi

Saat 20:30: 240 Türk lirası - 2 bin Türk lirası kazanan numaraların çekilişi

Saat 23:00: 120 milyon Türk lirası ve amorti çekilişi

İŞTE 2022 MİLLİ PİYANGO SIRALI TAM LİSTESİ (NUMARALAR GELDİKÇE LİSTE GÜNCELLENECEKTİR)

12 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR

2683183

4552864

1 MİLYON 200 BİN TL KAZANAN NUMARALAR

2235206

2364344

2879455

3055229

4077312

4907435

714146

7333210

7728011

7728896

12 BİN TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

0130730 0150079 0275673 0535950 0796122 0801304 0919683 0920638 0962233 1070364 1146916 1205932 1266902 1369290 1442349 1509767 1527433 1602522 1715065 1778006 1824872 2007510 2116581 2129968 2269147 2344418 2513158 2533222 2690698 2924162 2942899 2973569 3074841 3120652 3138879 3219679 3560465 3713336 3793670 3841345 3925144 3935588 4150211 4233493 4262075 4277512 4354654 4483938 4513057 4523173 4589440 4592793 4864163 5009678 5100771 5104062 5115936 5125572 5129588 5150254 5562047 5694068 5720773 5936904 6127878 6387120 6506012 6527233 6571939 6578046 6612287 6754578 6878000 6915060 7102736 7335513 7339450 7414445 7630951 7769870 7808225 7905174 8049223 8151703 8160774 8220400 8229353 8614969 8645236 8822801 8830719 8975363 8986239 9092225 9163265 9164979 9425722 9755333 9800399 9980685

120 BİN TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

0078371 0170681 0214962 0420658 0613417 1306329 1663520 2237734 2619326 2776695 3171980 3748152 4570472 5467007 5578083 5645036 5682593 6205750 6314708 6435891 7024637 7338558 7393447 7750704 7809946 8196159 8201115 8222456 8258639 8345770 8385805 8399163 8831844 9172700 9246584 9490342 9624420 9919572 9962942

6 BİN TL İKRAMİYE ÇIKAN NUMARALAR

0044475 0070243 0080561 0083479 0120817 0139374 0341241 0355927 0377151 0417254 0626268 0627397 0690564 0888457 0889792 0950463 0972840 0988560 1001101 1117368 1123047 1129022 1134664 1233206 1276382 1302263 1424088 1482741 1484784 1516851 1671868 1716989 1736689 1746878 1800057 1838349 1896393 1898523 1971230 2039622 2261698 2271124 2322578 2327819 2330283 2369890 2389692 2447344 2551563 2610288 2615233 2658077 2758325 2812387 2963119 3018162 3020656 3043301 3045772 3053198 3121588 3183782 3353192 3356053 3360578 3437421 3514533 3598991 3651480 3666737 3702695 3732681 3753401 3802373 3807227 3827948 3891874 3929124 3934596 3968495 3974244 4013370 4052957 4121745 4330292 4384000 4468984 4497692 4506339 4539279 4633076 4656149 4699100 4699237 4777346 4839383 4941868 5097393 5119654 5164020 5173898 5231795 5256699 5299938 5393752 5403703 5412918 5494498 5521817 5555844 5626184 5627757 5674760 5780510 5803202 5844142 5854293 5941613 5977187 6053064 6067006 6208824 6212144 6295445 6413247 6445570 6475544 6563879 6613762 6666498 6710081 6755984 6794862 6868384 6888250 7101072 7127800 7209166 7222696 7229145 7320529 7321226 7361436 7447038 7457381 7498881 7523089 7583866 7663520 7681743 7744916 7798175 7867680 7900051 7953280 7996998 8004068 8004088 8075160 8099201 8271735 8321337 8446711 8453076 8498085 8523288 8541057 8582054 8599181 8617044 8617993 8682689 8813347 8866165 8893144 8949166 8960872 8977045 8990666 9051056 9070015 9123093 9195061 9257178 9258720 9300898 9328381 9342548 9362256 9374081 9407549 9414986 9415491 9547817 9558570 9637737 9728169 9840616 9870008 9964012

2022'DE MİLLİ PİYANGO İDARESİNİN DAĞITACAĞI İKRAMİYELER

1 adet 120 milyon Türk lirası,

2 adet, 12 milyon Türk lirası,

10 adet, 1 milyon 200 bin Türk lirası,

40 adet, 120 bin Türk lirası,

100 adet, 12 bin Türk lirası,

200 adet, 6 bin Türk lirası,

Bin adet, 2 bin Türk lirası,

On bin adet, bin Türk lirası,

40 bin adet, 500 Türk lirası,

200 bin adet 300 Türk lirası,

700 bin adet 240 Türk lirası,

2 milyon adet 120 Türk lirası,

63 adet teselli ikramiyesi 120 bin Türk lirası,

Toplamda, 2 milyon 951 bin 416 adet bilete toplamda 670 milyon 760 bin Türk lirası ikramiye verilecek.



