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Milli Piyango çekilişi 2023 ne zaman, saat kaçta? 31 Aralık 2022 Milli Piyango çekilişi canlı yayını saat kaçta, hangi kanalda?

30.12.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinin ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor. Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi için geri sayım heyecanı devam ediyor. Bu sene büyük ikramiye 200 milyon TL olacak ve tamamı dağıtılacak. Bilet satışı tüm hızıyla devam ederken gözler çekilişi saatine çevrildi. Peki, Milli Piyango çekilişi 2023 ne zaman, saat kaçta? 31 Aralık 2022 Milli Piyango çekilişi canlı yayını saat kaçta, hangi kanalda?

Milli Piyango çekilişi 2023 ne zaman, saat kaçta? 31 Aralık 2022 Milli Piyango çekilişi canlı yayını saat kaçta, hangi kanalda?

Milli Piyango çekilişi için araştırmalar başladı. 31 Aralık 2022 Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi bu sene cumartesi gününe denk geliyor. Şans biletini alan vatandaşlar heyecanla çekiliş saatini beklemeye başladılar. Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2022 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak ve bilet sorgulama ekranı aktif olacak.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık Cumartesi günü saat 12:30’da başlayacak. Çekiliş 31 Aralık’ta saat 23.15’te Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Tüm çekilişler noter huzurunda ve canlı olarak gerçekleştirilecek.

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MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ALINIR?

Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsiniz. 2023 Milli Piyango tam bilet fiyatı 200 TL, yarım bilet fiyatı 100 TL ve çeyrek bilet fiyatı 50 TL olarak belirlendi.
Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olarak açıklandı.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ NEREDEN SORGULANACAK?

Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2022 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

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