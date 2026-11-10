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Milli Piyango'da 2027 yılbaşı heyecanı başladı! Bilet fiyatları belli oldu

Milli Piyango'nun 2027 Yılbaşı Özel Çekilişi için bilet satışları başladı. Yeni yıla milyarder olma hayaliyle girmek isteyen vatandaşlar, bu yıl 1 milyar TL olarak belirlenen büyük ikramiyeyi bekliyor. Ancak çekiliş öncesinde açıklanan bilet ücretleri dikkat çekti. Çeyrek bilet 250 TL, yarım bilet 500 TL, tam bilet ise 1.000 TL oldu.

Milli Piyango'da 2027 yılbaşı heyecanı başladı! Bilet fiyatları belli oldu
Devrim Karadağ

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi yeniden milyonların gündemine girdi. Her yıl büyük ilgi gören geleneksel çekiliş için 2027 yılına ilişkin ayrıntılar netleşti. Büyük ikramiyenin miktarı ve bilet fiyatlarının açıklanmasıyla birlikte vatandaşlar da bilet alma hazırlıklarına başladı.

1 MİLYAR TL'LİK BÜYÜK İKRAMİYE DAĞITILACAK

2027 yılına özel düzenlenecek çekilişte büyük ikramiye 1 milyar TL olarak açıklandı. Üstelik büyük ikramiyenin tamamının dağıtım garantili olduğu bildirildi.

Yılbaşı çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 5 milyar 796 milyon 300 bin TL olarak duyuruldu. Böylece büyük ödülün yanı sıra çok sayıda farklı kategoride de ikramiye dağıtılacak.

Milli Piyango da 2027 yılbaşı heyecanı başladı! Bilet fiyatları belli oldu 1

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Büyük ikramiye kadar bilet ücretleri de merak konusu oldu. 2027 Yılbaşı Özel Çekilişi için belirlenen fiyatlar, geçen yıla göre artış gösterdi.

İşte yeni yıl biletlerinin satış fiyatları:

  • Çeyrek bilet: 250 TL
  • Yarım bilet: 500 TL
  • Tam bilet: 1.000 TL

Geçtiğimiz yıl tam bilet 800 TL, yarım bilet 400 TL ve çeyrek bilet 200 TL'den satılmıştı. Yeni fiyatlarla birlikte tüm bilet kategorilerinde yüzde 25 oranında artış yaşandı.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango 2027 yılbaşı biletleri 9 Kasım 2026 tarihinde satışa çıktı. Çekilişe katılmak isteyenler biletlerini yetkili Milli Piyango bayilerinden, Milli Piyango Online internet sitesinden veya mobil uygulamadan satın alabiliyor.

Milli Piyango da 2027 yılbaşı heyecanı başladı! Bilet fiyatları belli oldu 2

BÜYÜK ÇEKİLİŞ 31 ARALIK'TA

2027 yılına ilişkin büyük çekiliş 31 Aralık 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Yeni yıl gecesi yapılacak çekilişin sonuçları Milli Piyango Online üzerinden duyurulacak.

Büyük ikramiyenin yanı sıra diğer ödüller ve amorti sonuçları da aynı platform üzerinden sorgulanabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango yılbaşı bileti
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