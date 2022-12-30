Milli Piyango son 2 bilene ne kadar veriyor? Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi son 2 rakam bilen ne kadar alacak?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecan giderek artıyor. Milli Piyango 2023 Yılbaşı Özel çekilişi 31 Aralık akşamı yapılacak ve Milli Piyango tarafından toplam 1 milyar 395 milyon 900 bin TL dağıtılacak. Milli Piyango son iki rakama göre ikramiye kazananlar amortiden bir önceki ikramiyeyi almaya hak kazanırlar. Peki, Milli Piyango son 2 bilene ne kadar veriyor? Son 2 rakamı bilen kaç TL kazanmış olacak? İşte tüm ayrıntılar...

MİLLİ PİYANGO SON 2 BİLENE NE KADAR VERİYOR?

Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi için heyecan dorukta. Bu yıl verilecek olan büyük ikramiye tutarı 200 milyon TL olarak açıklandı.

Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete isabet etmesi halinde, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet(ler) arasında eşit olarak paylaştırılacak.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde biletinde son 2 rakamı bilenlere ne kadar verileceği henüz belli olmadı.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık Cumartesi günü saat 12.30'da başlayacak. Çekiliş gün boyu devam edecek ve saat 23.15'te amorti ve 200 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi yapılacak.

2023 BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Milli Piyango tarafından yapılan açıklamada, büyük ikramiye 200 milyon TL olarak belirlenirken yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacağı açıklandı.

