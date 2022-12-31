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MİLLİ PİYANGO SON 2 RAKAM bilene kadar veriyor? Milli Piyango yılbaşı çekilişi AMORTİ ne kadar?

31.12.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat 12:30’da başladı. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 23:15'e kadar devam edecek ve 200 Milyon TL'nin sahibini bulmasıyla sona erecek. Yılbaşı biletlerini hazır eden vatandaşlar şimdiden ne kadar kazanabileceklerini merak ediyorlar. Peki, biletinde son 2 rakamı bilen ne kadar kazanacak? Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti ne kadar, kaç TL? İşte MPİ 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinin tüm detayları...

MİLLİ PİYANGO SON 2 RAKAM bilene kadar veriyor? Milli Piyango yılbaşı çekilişi AMORTİ ne kadar?

Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi başladı. Heyecanla beklenen çekilişte ilk etapta 10.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlendi. Bu yıl büyük ikramiye tam 200 milyon TL olarak açıklandı ve tamamı dağıtım garantili. Biletinde çıkan numaralara göre ikramiye kazanacak olan vatandaşlar Milli Piyango son 2 rakam bilene kadar veriyor? Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti ne kadar, kaç TL? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. İşte tüm detaylar...

MİLLİ PİYANGO SON 2 RAKAM BİLENE KADAR VERİYOR?

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde bu sene büyük ikramiye tam tamına 200 milyon TL ve tamamı dağıtım garantili. Milli Piyango yılbaşı biletinde ise son 2 rakamı bilenlere ne kadar verileceği henüz belli olmadı.

Çekilişin tamamlanmasının hemen ardından bu yılki son 2 rakamı bilene verilecek tutar da belli olacak.

milli piyango kapak

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ AMORTİ NE KADAR?

Milli Piyango biletinin son rakamları amorti olarak biliniyor. 2 tane amorti rakamı çekiliyor ve çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış sayılıyor. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırmış oluyor.

milli piyango çekiliş2

Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişinde amorti kazanan numaralar 4 ve 5 olarak açıklamıştı. Bu senenin amorti rakamları ise bu gece belli olacak. 31 Aralık Milli Piyango çekilişi 23.15'te amorti ve 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin çekilmesinin ardından sona erecek.

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