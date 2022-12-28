MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2023: 31 Aralık 2022 Milli Piyango Yılbaşı çekiliş sonuçları bilet sorgulama mynet.com’da olacak

Milli Piyango bilet sorgulama ekranı, 31 Aralık tarihine az bir zaman kala gündem oldu. Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olarak açıklandı. Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi cumartesi akşamı yapılacak. İşte Milli Piyango çekilişi bilet sorgulama ekranı

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi cumartesi günü saat 12:30’da başlayacak. Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2022 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI- TIKLAYINIZ



Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlar Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden duyurulacak.

Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet(ler) arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ NASIL ALINIR?

Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsiniz. 2023 Milli Piyango tam bilet fiyatı 200 TL, yarım bilet fiyatı 100 TL ve çeyrek bilet fiyatı 50 TL olarak belirlendi.

Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olarak açıklandı.

