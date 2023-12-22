FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI 2024: Milli Piyango yılbaşı tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları ne kadar? Büyük ikramiye 400 milyon TL

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI 2024: Milli Piyango yılbaşı tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları ne kadar? Büyük ikramiye 400 milyon TL

22.12.2023 13:25 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet fiyatları 2024 listesi, yeni yıla zengin olarak girmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 31 Aralık 2023 tarihinde canlı yayında noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş için tam, yarım veya çeyrek bilet almayı düşünen konuya ilişkin yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Büyük ikramiye 400 milyon TL olarak açıklandı. Peki, Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? Milli piyango tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları kaç TL?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI 2024: Milli Piyango yılbaşı tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları ne kadar? Büyük ikramiye 400 milyon TL

Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet fiyatları Aralık ayı yaklaşırken birçok vatandaş tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet fiyatları 2024 listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. Biletler 100 TL'den başlıyor. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 400 milyon lira olarak belirlendi. Biletler bayilerden ya da Milli Piyango Online web sitesinden çevrimiçi alınabilecek. İşte 2024 illi Piyango yılbaşı bilet fiyatları...

milli-piyango

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Yılbaşı çekilişi özel Milli Piyango bilet fiyatları belli oldu. 31 Aralık gecesi yapılacak çekiliş için biletler günler öncesinden satışa sunuldu.

ÇEYREK, YARIM, TAM BİLET FİYATLARI 2024!

Tam bilet: 400 TL

Yarım bilet:200 TL

Çeyrek bilet: 100 TL

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİNDE BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Yılbaşı çekilişinde tamamı dağıtım garantili büyük ikramiye tam 400 milyon TL olarak açıklandı. 31 Aralık gecesi yeni yıla özel çekiliş gerçekleşecek.

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 400 milyon TL kazandıracak.

milli-piyango

MİLLİ PİYANGO NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Yılbaşı biletleri gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak kurumun internet adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alınabilmektedir.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Yılbaşı çekilişi Milli Piyango sonuçları Mynet'te olacak. 2024 Milli Piyango bilet sorgulama ekranından sonuçlara erişim sağlanabilecek.

2024 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı için tıklayınız

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın fiyatlarında son durum! Uzman isimden çarpıcı 'faiz' uyarısı: "2023'te uyumaya devam edenleri artık kimse uyandıramaz"Altın fiyatlarında son durum! Uzman isimden çarpıcı 'faiz' uyarısı: "2023'te uyumaya devam edenleri artık kimse uyandıramaz"
Halka arzlarda ibre terse döndü! 'Tavan' beklerken 'taban' olduHalka arzlarda ibre terse döndü! 'Tavan' beklerken 'taban' oldu
Bakan Bayraktar'dan 'enerjide dışa bağımlılık' açıklamasıBakan Bayraktar'dan 'enerjide dışa bağımlılık' açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango milli piyango online milli piyango yılbaşı bilet fiyatları Milli piyango yılbaşı milli piyango yılbaşı bileti
En Çok Okunan Haberler
Şok itiraf! Ağlaya ağlaya anlattı 'Uyuşturucuya düştüm...'

Şok itiraf! Ağlaya ağlaya anlattı 'Uyuşturucuya düştüm...'

Halka arzlarda ibre terse döndü! 'Tavan' beklerken 'taban' oldu

Halka arzlarda ibre terse döndü! 'Tavan' beklerken 'taban' oldu

Gördüğü kırmızı kart sonu oldu! Beklenmedik karar..

Gördüğü kırmızı kart sonu oldu! Beklenmedik karar..

Mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı! Bankaya 100 bin yatıran bir kişi 3 ay sonra...

Mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı! Bankaya 100 bin yatıran bir kişi 3 ay sonra...

SSK ve Bağ-Kur emeklisi zamlı maaş tablosu... İşte masadaki oran!

SSK ve Bağ-Kur emeklisi zamlı maaş tablosu... İşte masadaki oran!

Fatih Portakal'dan Bakan Şimşek ve Gaye Erkan'a sert tepki: 'Yalan söylüyorsunuz'

Fatih Portakal'dan Bakan Şimşek ve Gaye Erkan'a sert tepki: 'Yalan söylüyorsunuz'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

'Evli olan kocamdan ayrıldım karısı sevinsin'

'Evli olan kocamdan ayrıldım karısı sevinsin'

Market ürünlerinden kışlık giyime Yılın Son Fırsatları'nın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Market ürünlerinden kışlık giyime Yılın Son Fırsatları'nın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

Kalçasına çengel taktı! Boşluğa böyle bıraktı

Kalçasına çengel taktı! Boşluğa böyle bıraktı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.