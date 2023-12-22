MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI 2024: Milli Piyango yılbaşı tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları ne kadar? Büyük ikramiye 400 milyon TL

Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet fiyatları Aralık ayı yaklaşırken birçok vatandaş tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet fiyatları 2024 listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. Biletler 100 TL'den başlıyor. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 400 milyon lira olarak belirlendi. Biletler bayilerden ya da Milli Piyango Online web sitesinden çevrimiçi alınabilecek. İşte 2024 illi Piyango yılbaşı bilet fiyatları...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Yılbaşı çekilişi özel Milli Piyango bilet fiyatları belli oldu. 31 Aralık gecesi yapılacak çekiliş için biletler günler öncesinden satışa sunuldu.

ÇEYREK, YARIM, TAM BİLET FİYATLARI 2024!

Tam bilet: 400 TL

Yarım bilet:200 TL

Çeyrek bilet: 100 TL

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİNDE BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Yılbaşı çekilişinde tamamı dağıtım garantili büyük ikramiye tam 400 milyon TL olarak açıklandı. 31 Aralık gecesi yeni yıla özel çekiliş gerçekleşecek.

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 400 milyon TL kazandıracak.

MİLLİ PİYANGO NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Yılbaşı biletleri gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak kurumun internet adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alınabilmektedir.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Yılbaşı çekilişi Milli Piyango sonuçları Mynet'te olacak. 2024 Milli Piyango bilet sorgulama ekranından sonuçlara erişim sağlanabilecek.

2024 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı için tıklayınız





