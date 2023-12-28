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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI 2024: Tam, yarım, çeyrek Milli piyango bilet fiyatları ne kadar? Büyük ikramiye 400 milyon!

28.12.2023 13:30 | Son Güncelleme:
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Milli Piyango yılbaşı biletleri 2024 Ocak ayına zengin girmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Milli Piyango yılbaşı çekilişi tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. En ucuz bilet 100 TL. Büyük ikramiye ise 400 milyon. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL. Peki, Tam, yarım, çeyrek Milli piyango bilet fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI 2024: Tam, yarım, çeyrek Milli piyango bilet fiyatları ne kadar? Büyük ikramiye 400 milyon!

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları 2024 listesi aralık ayının son haftası nedeniyle internette araştırılıyor. 2024 Ocak ayına zengin girmek isteyen kişiler tam, yarım ya da çeyrek bilet alarak çekilişe katılacaklar. Biletler bayilerden ya da Milli Piyango Online'dan çevrimiçi olarak alınabiliyor. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları 100 TL'den başlıyor. Çekiliş 31 Aralık gecesi noter huzurunda gerçekleştirilecek. İşte 2024 Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları listesi...

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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi bilet fiyatları şu şekilde:

Tam bilet: 400 TL

Yarım bilet:200 TL

Çeyrek bilet: 100 TL

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİNDE BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Yılbaşı çekilişinde tamamı dağıtım garantili büyük ikramiye tam 400 milyon TL olarak açıklandı. 31 Aralık gecesi yeni yıla özel çekiliş gerçekleşecek.

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 400 milyon TL kazandıracak.

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MİLLİ PİYANGO NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Yılbaşı biletleri gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak kurumun internet adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun ter

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI 1 5

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NEREDE AÇIKLANACAK, NASIL ÖĞRENİLİR?

Yılbaşı çekilişi Milli Piyango sonuçları Mynet'te olacak. 2024 Milli Piyango bilet sorgulama ekranından sonuçlara erişim sağlanabilecek.

2024 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı için tıklayınız

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI 1

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET SATIŞI NE ZAMAN BİTİYOR, HANGİ TARİHTE?

Milli Piyango yılbaşı çekiliş biletlerinin 31 Aralık Pazar günü saat 12.00'ye kadar seyyar ve gezici bayilerin yanı sıra internet sitesi üzerinden online olarak satışta olması bekleniyor.

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