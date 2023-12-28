MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI 2024: Tam, yarım, çeyrek Milli piyango bilet fiyatları ne kadar? Büyük ikramiye 400 milyon!

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları 2024 listesi aralık ayının son haftası nedeniyle internette araştırılıyor. 2024 Ocak ayına zengin girmek isteyen kişiler tam, yarım ya da çeyrek bilet alarak çekilişe katılacaklar. Biletler bayilerden ya da Milli Piyango Online'dan çevrimiçi olarak alınabiliyor. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları 100 TL'den başlıyor. Çekiliş 31 Aralık gecesi noter huzurunda gerçekleştirilecek. İşte 2024 Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları listesi...
Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi bilet fiyatları şu şekilde:
Tam bilet: 400 TL
Yarım bilet:200 TL
Çeyrek bilet: 100 TL
Yılbaşı çekilişinde tamamı dağıtım garantili büyük ikramiye tam 400 milyon TL olarak açıklandı. 31 Aralık gecesi yeni yıla özel çekiliş gerçekleşecek.
Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 400 milyon TL kazandıracak.
Yılbaşı biletleri gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak kurumun internet adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun ter
Yılbaşı çekilişi Milli Piyango sonuçları Mynet'te olacak. 2024 Milli Piyango bilet sorgulama ekranından sonuçlara erişim sağlanabilecek.
2024 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı için tıklayınız
Milli Piyango yılbaşı çekiliş biletlerinin 31 Aralık Pazar günü saat 12.00'ye kadar seyyar ve gezici bayilerin yanı sıra internet sitesi üzerinden online olarak satışta olması bekleniyor.