FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Milli Piyango yılbaşı bileti saat kaça kadar alınır? Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi ne zaman, saat kaçta? Geri sayım sürüyor!

Milli Piyango yılbaşı bileti saat kaça kadar alınır? Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi ne zaman, saat kaçta? Geri sayım sürüyor!

29.12.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango yılbaşı bileti almak isteyen vatandaşlar yeni yıl yaklaşırken konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Bu yıl, büyük ikramiye tutarı 200 milyon TL olarak açıklandı. "Milli Piyango yılbaşı bileti saat kaça kadar alınır?" sorusunun yanıtı, yeni yılda hayallerine bir adım daha yaklaşmak isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. Peki, Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte detaylar...

Milli Piyango yılbaşı bileti saat kaça kadar alınır? Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi ne zaman, saat kaçta? Geri sayım sürüyor!

Milli Piyango yılbaşı bileti sorgulamaları 31 Aralık gecesi için geri sayım devam ederken hız kazandı. Büyük ikramiye büyük ikramiye 200 milyon TL olarak duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre; toplam ikramiye ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL. Peki, Milli Piyango yılbaşı bileti saat kaça kadar alınır? İşte Milli Piyango çekiliş saati...

Milli Piyango bileti nasıl ve nereden alınır? Büyük ikramiye 200 milyon TL! Milli Piyango sonuç sorgulama ekranı

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ SAAT KAÇA KADAR ALINIR?

Milli Piyango yılbaşı bileyi 31 Aralık günü saat 12.00’ye kadar satın alınabiliyor.

Seyyar ve gezici bayilerin dışında Milli Piyango Online'dan da bilet alınabilmektedir.

Milli Piyango bileti nasıl ve nereden alınır? Büyük ikramiye 200 milyon TL! Milli Piyango sonuç sorgulama ekranı

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık akşamı saat 23.15’te yapılacak.

Milli Piyango çekilişi Kanal D'de yayınlanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GSS prim borçları ile ilgili önemli gelişme! 2023 yılına kadar uzatıldı…GSS prim borçları ile ilgili önemli gelişme! 2023 yılına kadar uzatıldı…
1 Ocak'tan itibaren hepsi değişecek! İğneden ipliğe...1 Ocak'tan itibaren hepsi değişecek! İğneden ipliğe...
EYT’de 4A, 4B, 4C hesabı! SGK’ya gitmeden e-Devlet’ten yapılabiliyorEYT’de 4A, 4B, 4C hesabı! SGK’ya gitmeden e-Devlet’ten yapılabiliyor
Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango milli piyango çekilişi

En Çok Okunan Haberler

SGK önünde dev kuyruk! Haberi duyan koştu

SGK önünde dev kuyruk! Haberi duyan koştu

Tuvaletteki gizli kameranın arkasından ‘sapık patron’ çıktı!

Tuvaletteki gizli kameranın arkasından ‘sapık patron’ çıktı!

Gümrük müdüründen herkesin içinde memura tokat

Gümrük müdüründen herkesin içinde memura tokat

Memur ve emekli zammı için yüzde 25 iddiası!

Memur ve emekli zammı için yüzde 25 iddiası!

EYT’de emekli maaşı hesabı! 3’lü formül ile 2023 zammı

EYT’de emekli maaşı hesabı! 3’lü formül ile 2023 zammı

EYT'de borçlanma nasıl yapılacak? SGK tek tek açıkladı

EYT'de borçlanma nasıl yapılacak? SGK tek tek açıkladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Avatar çılgınlığına ünlü isimler de katıldı! İşte ünlülerin yapay zeka ile oluşturulmuş avatarları

Avatar çılgınlığına ünlü isimler de katıldı! İşte ünlülerin yapay zeka ile oluşturulmuş avatarları

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Erotik fotoğraflarıyla servet kazanıyor! ''Kolay değil...''

Erotik fotoğraflarıyla servet kazanıyor! ''Kolay değil...''

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.