Milli Piyango yılbaşı bileti saat kaça kadar alınır? Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi ne zaman, saat kaçta? Geri sayım sürüyor!

Milli Piyango yılbaşı bileti sorgulamaları 31 Aralık gecesi için geri sayım devam ederken hız kazandı. Büyük ikramiye büyük ikramiye 200 milyon TL olarak duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre; toplam ikramiye ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL. Peki, Milli Piyango yılbaşı bileti saat kaça kadar alınır? İşte Milli Piyango çekiliş saati...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ SAAT KAÇA KADAR ALINIR?

Milli Piyango yılbaşı bileyi 31 Aralık günü saat 12.00’ye kadar satın alınabiliyor.

Seyyar ve gezici bayilerin dışında Milli Piyango Online'dan da bilet alınabilmektedir.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık akşamı saat 23.15’te yapılacak.

Milli Piyango çekilişi Kanal D'de yayınlanacak.

