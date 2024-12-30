MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI 2025 yılbaşı bilet sorgulama nereden yapılır? Milli Piyango sonuçları Mynet'te olacak

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2025 için heyecan had safhada. Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 600 milyon TL olarak açıklandı. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 600 TL, yarım 300 TL ve çeyrek bilet 150 TL olarak duyuruldu. Peki, 2025 Milli Piyango yılbaşı bilet satışı ne zaman bitiyor? Milli Piyango bilet sorgulama nasıl ve nereden yapılacak? Yılbaşı çekilişi sonuçları nereden öğrenilecek? Yılbaşı çekilişi saat kaçta? İşte detaylar...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2025 yılbaşı çekilişi Milli Piyango sonuçları Mynet'te olacak. 2025 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı üzerinden çekiliş sonuçlarına erişim sağlanabilecek.

2024 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı için tıklayınız

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET SON SATIŞI NE ZAMAN BİTER?

Milli Piyango yılbaşı biletleri online olarak kurumun internet sitesinden, Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden ve Milli Piyango bayileri üzerinden satın alınabilir. Yılbaşı bilet satışı ne zaman biter? Bilet satışlarının son güne kadar devam etmesi bekleniyor.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi, 31 Aralık 2024 Salı günü gerçekleşecek. Çekiliş canlı olarak 31 Aralık 2024 gecesi yayınlanacak. Çekiliş 18.30'da başlayacak. Büyük ikramiye ve amorti çekilişi de 23.30'da olacak.

YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE 600 MİLYON TL

Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye 600 milyon TL. Toplam dağıtılacak tutar ise 3 milyar 499 milyon 50 bin lira olacağı açıklandı. Bilet fiyatları çeyrek bilet 150 lira, yarım bilet 300 lira ve tam bilet 600 lira olarak belirlendi. Milli Piyango yılbaşı çekilişi şanslı kişiyi bulana kadar devam edecek.