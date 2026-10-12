Milli takıma sponsor olmuştu! Dev şirket konkordato ilan etti

Alves Kablo konkordato talebini mahkemeye sundu. 2014 yılında Ankara'da kurulan ve Türkiye'nin yerli kablo üreticileri arasında bulunan Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş., mali yapısını yeniden düzenlemek ve borçlarını yapılandırmak amacıyla konkordato talebini mahkemeye sundu.

Şirketin KAP'a yaptığı açıklama yatırımcıların dikkatini çekti. Başvuru, Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2026/845 esas sayılı dosyası üzerinden gerçekleştirilirken mahkemenin vereceği karar bekleniyor. Şirket, süreçte ortaya çıkacak önemli gelişmeleri ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyuyla paylaşacağını duyurdu.

Alves Kablo, Ağustos 2026 itibarıyla ticari faaliyetlerini sürdürmediğini bildirdi. Şirketin varlıklarına 1 milyar 62 milyon liralık haciz uygulanmıştı. Alves Kablo, konkordato başvurusundan önce de yüksek tutarlı haciz kararıyla gündeme gelmişti.

1 MİLYAR 62 MİLYON LİRALIK HACİZ UYGULANDI

Şirket, farklı kişi ve kurumlar tarafından başlatılan icra takipleri kapsamında varlıklarına toplam 1 milyar 62 milyon liralık haciz uygulandığını açıklamıştı. Önceki açıklamada haciz kapsamındaki makinelerin çalıştığı ve üretimin kesintisiz devam ettiği bildirilmişti. Şirket ayrıca varlıkların satışı için o tarihte herhangi bir talep veya karar bulunmadığını, haciz işlemlerine karşı hukuki ve idari girişimlerde bulunulduğunu duyurmuştu.

HİSSELER YAKIN İZLEME PAZARI'NA ALINMIŞTI

Şirketle ilgili gelişmeler üzerine Borsa İstanbul, Alves Kablo paylarını Yakın İzleme Pazarı'na almıştı. Hisselerin işlem sırası 9 Eylül 2026'da kapatılırken paylar 10 Eylül 2026 itibarıyla yeniden işlem görmeye başlamıştı.

ŞİRKET, HAZİRAN 2026'DA MİLLİ TAKIMLARIN SPONSORU OLMUŞTU

Alves Kablo, Haziran 2026'da Türkiye Voleybol Federasyonu ile yaptığı anlaşmayla Voleybol Milli Takımları'nın resmi sponsorları arasına katılmıştı. Filenin Sultanları ve A Milli Erkek Voleybol Takımı ile ilişkilendirilen sponsorluk anlaşması, şirketin mali gelişmelerini daha da dikkat çekici hâle getirdi.