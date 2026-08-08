Milyarderden 'ev almayın' uyarısı! Tercihini açıkladı

Strategy’nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, yapay zekâ ve yatırım dünyasına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Saylor, özellikle konut yatırımlarına yönelik geleneksel yaklaşımı eleştirerek yatırımcıların uzun vadeli maliyetleri göz önünde bulundurması gerektiğine dikkat çekti.

YAPAY ZEKÂ MESAJI

Yapay zekânın yalnızca rutin işlerin otomatikleştirilmesi için kullanılmaması gerektiğini belirten Saylor'a göre asıl fırsat, daha önce çözülmemiş sermaye piyasası problemlerine yapay zekâ ile yeni çözümler geliştirmek. Saylor, Strategy’nin geçen yıl yapay zekâdan yararlanarak 15 milyar dolarlık değer ürettiğini iddia etti.

Saylor, insanların yapay zekâ karşısında daha fazla çalışarak rekabet etmeye çalışmasının yanlış olduğunu savundu. Ünlü yatırımcıya göre ekonomik değer, yapay zekâyı yeni finansal modeller ve çözümler geliştirmek için kullanabilenlere doğru kayacak.

NEDEN 'EV ALMAYIN' DİYOR?

Saylor’ın açıklamalarında en çok dikkat çeken kısımlardan biri de konut yatırımları oldu. Konut satın almanın finansal güvenliğin temel adımlarından biri olduğu görüşüne karşı çıkan Saylor, ev sahipliğinin uzun vadede çok sayıda maliyet barındırdığını vurguladı.

EMLAK VERGİSİNE DİKKAT ÇEKTİ

Florida’yı örnek gösteren Saylor, konutlarda yıllık yaklaşık yüzde 2 seviyesindeki emlak vergisinin uzun vadede ciddi bir yük oluşturabileceğini söyledi. Saylor’ın hesabına göre yüzde 2’lik yıllık vergi, 36 yıllık süreçte evin satın alma bedeline eşdeğer bir maliyete ulaşabiliyor.

Saylor’a göre konut yatırımının maliyeti yalnızca emlak vergisiyle sınırlı değil. Mortgage faizleri, sigorta ödemeleri ve bakım masraflarının da yatırımın gerçek getirisini aşağı çektiğini savunan Saylor, bireysel yatırımcıların daha likit ve yönetim gerektirmeyen sermaye varlıklarını değerlendirebileceğini söyledi.

MIAMI'DEKİ ARAZİ FİYATLARINI ÖRNEK VERDİ

Paranın uzun vadede satın alma gücünü kaybettiği görüşünü desteklemek için Miami Beach’teki arazi fiyatlarını örnek gösteren Saylor’ın aktardığına göre yaklaşık 100 yıl önce 10 bin dolar değerindeki denize sıfır bir dönüm arazi, bugün 10 milyon ila 20 milyon dolar arasında değer taşıyor.

SINIRLI ARZI OLAN VARLIKLAR ÖNE ÇIKACAK

Saylor’a göre teknoloji temel ihtiyaçların maliyetini düşürse bile sınırlı arzı bulunan varlıklar değer saklama özelliğini koruyacak. Bu kapsamda değerli araziler, şirket hisseleri ve Bitcoin’i örnek gösteren Saylor, özellikle kıt varlıkların uzun vadede önemini koruyacağını düşünüyor.

TERCİHİ BITCOIN

847 bin Bitcoin tuttuğu belirtilen Saylor’ın yatırım yaklaşımının merkezinde dijital varlıklar yer alıyor. Saylor’ın değerlendirmelerine göre geleceğin yatırım dünyasında sınırlı arzı bulunan varlıklar, yapay zekâ ve robotik teknolojilerinin dönüştürdüğü ekonomide önemli bir değer saklama aracı olmaya devam edecek.