Milyonlar bu habere dikkat! Emeklilik için son günler!

Vatandaşların kamuya karşı olan borçlarını sona erdirecek yapılandırma fırsatının başvuru süresi doluyor. Söz konusu yapılandırma fırsatına 30 Eylül'e kadar başvuru yapılabilir. Başvuru yaptıranlar borç yükünden kolaylıkla kurtulabilir, borcunu ödemeyenlerin ise prim borcu silinir ve bu hizmet süreleri dondurulur. 2 olanak da birçok Bağ-Kur'luya emeklilik kapılarını aralıyor.

EMEKLİLİK İÇİN SON GÜNLER!

30 Nisan'ın öncesindeki borçların gecikme ceza ve faizleri silinecek. Bunun yerine Yİ-ÜFE hesaplamasının yapılacağı belirtildi. 30 Kasım ilk taksit ödeme günüdür. Bu güne kadar peşin ödeme yapan kişiler Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ını ödemeyecek. Talep eden kişiler 18 taksitte 36 ayda borçtan kurtulabilir. Bu şekilde ana para en enflasyon farkından oluşan borca belirlenen katsayılar ilave edilir.

Prim borcunu kapatan ve emeklilik şartını tamamlayan kişiler, ödemeyi sağladıktan sonra başvuru yaparak maaş alabilir. Yapılandırmaya başvurmayan kişilerin prim borcu silinir, sigortalılıkları dondurulur. Söz konusu süreler emeklilik için geçerli olmaz. Prim borcu nedeniyle emekli olamayan Bağ-Kur'lular da bu fırsattan yararlanabilir, emekli olabilir. Eğer ki emeklilik için borçlu olunan sürelere gerek olmazsa bu fırsat değerlendirilebilecek.



