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Milyonlar bunu bekliyor! Asgari ücretli, EYT'li emekli, taşeron işçiler...

31.10.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca kişi gözünü Aralık ayına çevirdi. Çalışanlar ,emekliler, asgari ücretliler, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), taşeron ve geçici işçiler ile sözleşmeli memurlara kadro konusunda iki ay içerisinde önemli gelişmeler yaşanacak.

Milyonlar bunu bekliyor! Asgari ücretli, EYT'li emekli, taşeron işçiler...

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli, 4 milyon civarında EYT'li, 550 bin sözleşmeli memur, 120 bin taşeron işçi, 50 bin geçici işçi ile milyonlarca emeklinin gözü, kasım ve aralıkta yapılacak düzenlemelerde.

Bu kapsamda, kamuda 550 bin civarındaki sözleşmeli personelin kadroya alınmasıyla kasım ayında başlayacak süreç, milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret artışı ve EYT düzenlemesiyle devam edecek.

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KAPSAM DIŞI KALAN TAŞERON İŞÇİLER KADRO BEKLİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur-Sen'in yürüttüğü, sözleşmelilere kadro çalışmasında sona gelindi. Bu çalışmayla, sözleşmeli memurlar iş güvencesi ve tayin hakkına kavuşacak.

Taşeron ve geçici işçiler kamuda kadro bekleyen diğer kesim olarak öne çıkıyor. 50 bine yakın geçici işçinin kamuda kadroya alınması için de çalışmalar sürüyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET ENFLASYONUN TAHRİBATINI GİDERECEK

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları ise aralık ayı başında başlayacak. Temmuz ayındaki iyileştirmeyle net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanan asgari ücrete de artış yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 13 Ekim'de yeni asgari ücret rakamıyla ilgili, "Enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan EYT, çalışma hayatının en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor. Bakan Bilgin'in çözüm için yıl sonunu işaret ettiği EYT konusunda çalışmalar sürerken, burada yaş mağduriyetini giderecek kapsamlı bir düzenlemenin yapılması bekleniyor.

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