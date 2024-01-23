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Milyonlar pür dikkat! Emekliye ek zam düzenlemesi bugün Meclis’te: Memur emeklisine iki, SSK Bağ-Kur’a tek fark

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
23.01.2024 08:07 | Son Güncelleme:
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Meclis, bugün emekliye ek zam için mesai yapacak. En düşük emekli maaşını 10 bin liraya çıkaracak ve 5 puanlık refah payı ile zamda oranı yüzde 42,6’ya çekecek düzenleme sonrası gözler SGK emekli maaşı ödeme takvimine çevrilecek. Sürecin Cuma gününe kadar tamamlanması beklenirken, emekli kök maaş zamları yeni rakamlar ile e-Devlet’e yansıyacak. Fark ödemeleri ise Şubat ayı başına kadar yapılacak. Takvim böyle işlerse emekli Sandığı emeklileri için 2 aylık maaş farkı alma durumu oluşacak.

Milyonlar pür dikkat! Emekliye ek zam düzenlemesi bugün Meclis’te: Memur emeklisine iki, SSK Bağ-Kur’a tek fark

Emekliye ek zam için torba yasa bugün Meclis’e geliyor! Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu bugün çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifini ele alacak. SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı 10 bin TL olacak. Emekli kök maaşı zammı ise yüzde 37,57’den 5 puanlık refah payı eklenerek yüzde 42,6’ya yükseltilecek. Teklifin Cuma gününe kadar Genel Kurul’da tamamlanması bekleniyor. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devreye gbir kez daha girecek ve yeni düzenlemeye imzasını atacak. Emekliye ek zam düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

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ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ

Hem Emekli Sandığı hem Bağ-Kur hem de SSK emekli maaşı fark ödemesi ise SGK tarafından berlirlenecek bir takvim ile en geç Şubat ayının ilk haftasında milyonlarca kişinin hesabına geçecek.

TÜRK LİRASI (321)

SSK VE BAĞ-KUR’LUYA 2500 LİRALIK FARK

SSK emekli maaşı ödemeleri 17 Ocak’ta başlamıştı, bu hafta Cuma günü ise sona erecek.Bağ-Kur emekli maaşı ödemeleri de 25'inde başlayıp 28’inde sona erecek. Yasanın çıkmasının ardından e-Devlet'te görünen emekli kök maaş bilgileri 42.6 zamma göre güncellenecek. Yüzde 5 ek zam ile bile yeni emekli aylığı en düşük emekli maaşı olan 10.000 liranın altında kalanlara 2500 liralık fark ödemesi yapılacak.

TÜRK LİRASI (372)

MEMUR EMEKLİSİNE 2 AYLIK FARK ÖDEMESİ

Memur emeklileri ise aylıklarını her ayın 1’i ila 5’i arasında hesaplarında görüyor. Bu kapsamda yaklaşık 2 milyona yakın memur emeklisi Ocak ayı maaşlarını hali hazırda ay başında almıştı. Önümüzdeki günlerde onların da yüzde 49,25 zam ile oluşan maaş farkı hesabına geçecek. Ancak SGK’nın açıklayacağı takvime göre memur emeklileri 2 aylık zam farkı da alabilirler.


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Anahtar Kelimeler:
emekli zammı
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