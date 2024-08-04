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Milyonlar saat 10.00’a kilitlendi! Gözler enflasyon rakamlarında! TCMB’den enflasyon hakkında kritik açıklama

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
04.08.2024 16:49
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Gözler, Temmuz ayı enflasyon rakamları yarın açıklayacak olan Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) çevrildi. Yarın saat 10.00’a açıklanacak olan enflasyon verilerinin vergi ayarlamaları ve enerji kalemlerindeki zamlarından etkilenerek yüzde 4’ün üzerinde gelmesi bekleniyor.

Milyonlar saat 10.00’a kilitlendi! Gözler enflasyon rakamlarında! TCMB’den enflasyon hakkında kritik açıklama

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yarın saat 10.00’da aylık olarak açıklana kritik enflasyon rakamlarını açıklayacak. Akaryakıt ve enerji kalemlerinden sonra alkollü içeceklere ve tütün ürünlerine gelen zamlar nedeniyle TCMB, enflasyon rakamları hakkında kritik açıklamalarda bulundu.

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''VERİLER BEKLENTİLERDEN YÜKSEK GELEBİLİR''

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, vergi ve yönetilen fiyatlardaki ayarlamaların Temmuz ayında, aylık enflasyona 1,5 puan ilave katkı yapacağını söyleyerek, verinin beklentilerden yüksek gelebileceği konusunda daha önceden uyarıda bulunmuştu.
Yıllık enflasyondaki düşüşün ise baz etkisiyle hızlanması ve yüzde 60'lı seviyelere gerilemesi bekleniyor.

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‘‘MAYIS AYI İTİBARİYLE ENFLASYON DÜŞÜŞÜ HIZLANACAK’’

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Akçay, Tüketici fiyatları, haziran ayında yüzde 1,64 artış olacağını ve yıllık enflasyon verilerini ise yüzde 71,60 olarak açıklanmıştı.

Enflasyon Mayıs ayında yüzde 75,45 ile zirve seviyeyi görmüştü. Ekonomi yönetimi, Mayıs ayından itibaren enflasyonda düşüşün hızlanacağını ifade etmişti.

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EKONOMİDEKİ ÖNGÖRÜLER NEYİ İŞARET EDİYOR?

Öncü göstergeler enflasyonda artışın hızlanacağına işaret ediyor. İstanbul'un enflasyonu Temmuzda aylık bazda yüzde 4,21 artış kaydetti.
İTO verilerine göre Perakende fiyatlar yıllık bazda yüzde 72.80’e yükseldi.

Geçen ay toptan fiyatlar, aylık bazda yüzde 1,04 arttı. Toptan fiyatlardaki yıllık değişim yüzde 55,12 olarak gerçekleşti.
Türk-İş, gıda fiyatlarının Temmuz ayında yüzde 1,35 arttığını açıkladı. Son 12 ay itibarıyla değişim oranı yüzde 64,99 olarak hesaplandı. Mutfak enflasyonundaki yıllık değişim ise yüzde 81,16 olarak belirlendi.

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AÇLIK SINIRI 62 BİN 653 LİRAYA YÜKSELDİ

Temmuz ayında açlık sınırı, 19 bin 234 liraya yükseldi. Böylece açlık sınırı, asgari ücretin 2 bin 232 lira üzerinde gerçekleşti. Yoksulluk sınırı ise 62 bin 653 liraya yükseldi.

MERKEZ BANKASI TOPLANTIDA AYLIK ENFLASYONU VURGULADI

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'de sabit tuttuğu Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin özetinde aylık enflasyonu vurgulayarak, ana eğiliminde kalıcı düşüş sağlanana kadar sıkı para politikasının sürdürüleceği belirtti.

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ENFLASYON BEKLENTİLERİ YUKARI YÖNDE REVİZE EDİLDİ

Merkez Bankası'nın düzenlediği Piyasa Katılımcıları Anketi'nde enflasyon beklentileri yukarı yönlü revize edildi. Geçen ay yüzde 2,41 olan temmuz ayı enflasyon beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,77'ye yükseldi.
Reuters'ın anketinde enflasyonun Temmuzda aylık yüzde 3,45 artacağı öngörülüyor. Yıllık enflasyonun ise yüzde 62,1'e gerileyeceği bekleniyor.
Öncü göstergelerin Temmuz ayında aylık tüketici enflasyonunu yukarı çekecek kalemlerin enerji, işlenmemiş gıda, alkol-tütün grupları olduğu belirtildi.

Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatlarının enflasyonist baskıları canlı tuttuğu ifade edildi.

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TCMB’DEN FAİZ İNDİRİM BEKLENTİLERİNE YANIT

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, geçen hafta yaptığı açıklamada, şu anda faiz indirim döngüsünün değerlendirilmediğini, indirimler başladığında da sıkı duruşun korunacağına dair kuşkuya yer bırakılmayacağını belirtmişti.
Diğer yandan yabancı kurumlardan Goldman Sachs, ilk faiz indiriminin Eylül’de gelebileceği öngürüsünde bulundu. JPMorgan ise faiz indirimlerine ekim veya kasım ayında başlanacağı tahminini paylaştı.

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ENFLASYON RAPORU 8 AĞUSTOS’TA AÇIKLANACAK

Merkez Bankası'nın yılın üçüncü enflasyon raporuna ilişkin bilgilendirme toplantısı 8 Ağustos'ta Ankara'da görülecek. TCMB Başkanı Fatih Karah'ın enflasyon raporunda vereceği mesajlar yakından takip edilecek.

Merkez Bankası, mayıs ayındaki ikinci enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 36'dan yüzde 38'e yükseltmişti. Piyasaların yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 40-42 bandında öngörülüyor.

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Enflasyon
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