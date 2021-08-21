Milyonlara 2 bin 625 TL! İşte 6 önemli imkân…

Bunlar arasında evde bakım desteği, 65 yaş aylığı, ücretsiz ulaşım, sağlık hizmeti, evde maaş ve bakım evlerinde ücretsiz bakım gibi hizmetler bulunuyor.

EVDE BAKIM DESTEĞİ

Devlet, bakıma muhtaç olduğu tespit edilen yaşlıların ailelerinden ayrılmaması adına da evde bakım desteği veriyor. Aylık ödeme bin 797 Türk lirası. Bu destek için yüzde 50 ve üzerinde engelli raporu şartı aranıyor. Maaş yaşlıya değil, bakan kişiye veriliyor. veriliyor. Hane içinde kişi başı gelirin bin 705 Türk lirasının altında olması gerekir.

65 YAŞ AYLIĞI

65 yaş üstü muhtaç olanlara 828,21 Türk lirası ödeme yapılıyor. Bu ödemede vatandaşın kendisinin ve eşinin geliri inceleniyor. İkisinin toplam geliri bin 705 Türk lirasından azsa maaş bağlanıyor.

ÜCRETSİZ ULAŞIM

65 yaş ve üzerindekiler şehir içi toplu taşımalardan ücretsiz faydalanabiliyor.

SAĞLIK HİZMETİ

Engelli veya çok yaşlı olduğundan dolayı bakıma muhtaç vatandaşlara evde sağlık hizmeti veriliyor. Bunun için de bir bedel talep edilmiyor.

EVDE MAAŞ

Emekli ve yaşlılar, sağlık durumlarından dolayı evde maaş alabiliyor.

BAKIM DEVLETTEN

Bakım evi ve huzurevinde ücretsiz bakım imkânı bulunuyor.



