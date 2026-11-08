Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 1.000 TL yerine 60 bin TL ödemeyin

Havaların soğumasıyla birlikte araç sahiplerinin kışlık bakım telaşı başladı. Elazığ'da oto bakım ustası Fatih Yalçınkaya, özellikle antifriz kullanımının önemine dikkat çekerek sürücüleri uyardı. Yalçınkaya, yaklaşık 1.000 TL tutarındaki antifriz masrafından kaçınanların, ilerleyen süreçte 60 bin TL'lik motor tamiriyle karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Kış aylarında araçlarda meydana gelen donma riskine karşı sürücüler, bakımlarını yaptırmak üzere sanayilere yöneldi. Yoğunluk yaşanan oto sanayilerinde esnaf da araç sahiplerine kış mevsimine hazırlıksız yakalanmamaları konusunda çağrıda bulundu.

KIŞLIK BAKIMDA ANTİFRİZ, AKÜ VE YAĞ KONTROLÜ ÖNEMLİ

Kışlık araç bakımında antifriz, akü ve motor yağının kontrol edilmesi gerektiğini belirten oto bakım ustası Fatih Yalçınkaya, eksiklerin tamamlanmasının ardından akü ve antifriz değerlerinin ölçüldüğünü ifade etti.

Araçların kış şartlarına hazır hale getirilerek teslim edildiğini belirten Yalçınkaya, antifrizin motor sağlığı açısından önemli bir koruma sağladığını vurguladı. Her aracın farklı antifriz türüne ihtiyaç duyduğunu aktaran usta, renklerine göre fiyatların da değiştiğini kaydetti.

ANTİFRİZİN FİYATI 700 İLE 1.000 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR

Antifriz fiyatları hakkında bilgi veren Yalçınkaya, mavi antifrizin 700 TL, kırmızı veya pembe antifrizin ise yaklaşık 1.000 TL seviyesinde olduğunu belirtti. Motorun su yerine antifrizle çalışmasının daha sağlıklı olduğunu dile getiren usta, antifriz kullanılmadığında motor bölümünde erozyon oluşabileceğine dikkat çekti.

Özellikle kış aylarında kalorifer sistemlerinde kireç nedeniyle tıkanıklık yaşanabildiğini söyleyen Yalçınkaya, antifriz kullanımının bu tür sorunlara karşı da önemli olduğunu ifade etti. Antifrizin motoru korumak için en mantıklı seçenek olduğunu belirten usta, ihmalin çok daha yüksek maliyetli arızalara neden olabileceğini söyledi.

1.000 TL'LİK BAKIM İHMALİ 60 BİN TL'LİK TAMİRE DÖNÜŞEBİLİR

Antifriz kullanılmaması halinde soğuk havalarda araç içerisindeki suyun donabileceğini belirten Yalçınkaya, bu durumun motor bloğunun sökülmesini gerektirebilecek ciddi hasarlara yol açabileceğini aktardı. Bir motorun blok sökümü ve tamirinin bugün yaklaşık 60 bin TL'ye mal olduğunu ifade eden usta, ücretlerin ustadan ustaya değişiklik gösterebildiğini de belirtti.

Sürücülerin küçük bir bakım masrafından kaçınarak çok daha büyük harcamalarla karşılaşabildiğini vurgulayan Yalçınkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Varsa eksiği koyulur. Daha sonra akünün ve antifrizin değeri ölçülür. Kışa hazır bir şekilde araçları buradan göndeririz. Kışın antifriz çok önemli. Motorun su değil de antifrizle çalışması daha iyi oluyor. Bunun yanında aracın aküsünün de iyi olması gerekiyor. Her arabanın antifrizi farklı. Kimisi mavi kimisi de kırmızı, mavi antifriz 700 liradan kırmızı veya pembe ise bin lira civarında oluyor. Antifriz koyulmazsa, aracın motor kısmında erozyon üretiyor. Kışın özellikle kaloriferlerde kireçten dolayı tıkanma yaşanıyor. Antifriz koyulması en mantıklı yoldur. En azından motoru korursunuz. Bunun aksi yapıldığı zaman ise, özellikle kış aylarda suyun donmasından dolayı motor bloğunun sökümü yapılıyor. Bugün bir motorun bloğunun sökülmesi ve tamiri yaklaşık 60 bin liraya mal oluyor. Bu rakamlar ustadan ustaya da değişiyor. Vatandaşlar bin liralık bakımı yaptırmasam diye düşünüyor ama antifrizi bıraktığı zaman kış mevsimini sorunsuz bir şekilde bitirmiş olur. Antifriz her zaman motoru korur. Bin liradan kaçarak 60 bin liralık masrafa girmesin vatandaşlar"

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır