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Milyonlarca araç sahiplerini ilgilendiriyor! O ekipmanlara artık ceza yok

İçişleri Bakanlığı, port bagaj, araç üstü çadırı ve kayak taşıma aparatları gibi sökülebilir ekipmanların teknik tadilat sayılmayacağını duyurdu. Yeni uygulamayla bu ekipmanlar nedeniyle idari ceza uygulanmayacak.

Milyonlarca araç sahiplerini ilgilendiriyor! O ekipmanlara artık ceza yok
Aleyna Türkmen

İçişleri Bakanlığı, milyonlarca araç sahibini ilgilendiren önemli bir uygulamayı duyurdu. Yapılan açıklamayla birlikte araçlara sonradan takılan port bagaj, araç üstü çadırı ve kayak taşıma aparatları gibi sökülebilir ekipmanların artık teknik tadilat kapsamında değerlendirilmeyeceği bildirildi.

Yaklaşık 35 milyon aracı ilgilendiren düzenlemeyle, söz konusu ekipmanların kullanımı nedeniyle yaşanan uygulama farklılıklarının da sona erdirilmesi amaçlanıyor.

Milyonlarca araç sahiplerini ilgilendiriyor! O ekipmanlara artık ceza yok 1

BAKANLIK UYGULAMADAKİ FARKLILIKLARA AÇIKLIK GETİRDİ

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı bilgilendirmede, son dönemde port bagaj, çadır ve kayak taşıma aparatlarının Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik (AITM) kapsamında teknik tadilat olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusunda farklı uygulamaların ortaya çıktığı ifade edildi. Açıklamada, bu ekipmanların araç üzerinde teknik bir değişiklik oluşturmadığı vurgulandı.

Ekonomim'de yer alan habere göre, yayımlanan değerlendirme yazısıyla birlikte sökülebilir ekipmanların teknik tadilat kapsamında görülmemesi gerektiği netlik kazandı.

AITM ALT KOMİTESİ KARARINI VERDİ

Araçların İmal, Tadil ve Montajı (AITM) Alt Komitesi'nin aldığı karara göre port bagajlar, araç üzerine monte edilen ara atkılar üzerinde kullanılan kapalı ve kilitli eşya taşıma ekipmanı niteliği taşıyor. Bu ekipmanların aracın yapısal bütünlüğünü ya da güvenlik parametrelerini değiştiren kalıcı bir işlem oluşturmadığı belirtilirken, bu nedenle teknik tadilat kapsamında değerlendirilmemesi gerektiği kaydedildi.

Milyonlarca araç sahiplerini ilgilendiriyor! O ekipmanlara artık ceza yok 2

TRAFİK DENETİMLERİNDE CEZA UYGULAMASI SONA ERDİ

Yeni uygulamayla birlikte trafik denetimlerinde port bagaj, araç üstü çadırı ve kayak taşıma aparatları gibi sökülebilir ekipmanlar nedeniyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 32'nci maddesi kapsamında idari işlem uygulanmayacak. Böylece bu ekipmanlar sebebiyle ceza kesilmesine yönelik uygulama kaldırılmış oldu.

Daha önce bazı polis ve jandarma denetim noktalarında bu ekipmanları kullanan araç sahiplerine, görevli personelin değerlendirmesine bağlı olarak 1.000 TL idari para cezası uygulanabiliyor, ayrıca ekipmanların projelendirilmesi için 30 gün süre verilebiliyordu. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı bilgilendirme yazısıyla söz konusu uygulama da sona erdirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ceza İçişleri Bakanlığı Araç
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