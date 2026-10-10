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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: İşveren her adımınızı izleyemeyecek

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren önemli bir ilke kararı yayımladı. Kurumsal e-posta hesapları ve iş için kullanılan diğer iletişim kanallarının denetlenmesinin sınırları belirlendi. İşte detaylar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: İşveren her adımınızı izleyemeyecek
Cansu Çamcı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), işverenlerin çalışanlara tahsis ettiği e-posta ve iletişim kanallarının denetlenmesine ilişkin sınırları belirleyen yeni ilke kararını yayımladı. Karara göre; işverene ait bilgisayar ve kurumsal e-posta hesaplarının sınırsız biçimde izlenemeyecek, çalışanların özel hayatı ve haberleşme özgürlüğü korunacak.

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, bu konuyu köşesine taşıdı.

İşte İsa Karakaş'ın yazısı...

"Kurul; Anayasa’nın "özel hayatın gizliliği" ve "haberleşme hürriyeti" hükümleri ile işverenin yönetim hakkı arasında hassas bir terazi kurdu. Unutmayalım ki, "Kantarın topuzunu kaçırmak" hem hukuki hem de vicdani sorumluluk doğurur.

KARAR SADECE KURUMSAL E-POSTALARI KAPSAMIYOR

Karar sadece kurumsal e-Postaları kapsamıyor. Şirket içi mesajlaşma programları, anlık iletişim uygulamaları, müşteri yönetim sistemleri ve hatta çevrim içi toplantıların sohbet/kayıt alanları da bu kurallara tabidir.

Ancak işveren şuna dikkat edecek: Çalışana verilen iletişim aracı kişisel kullanıma uygun mu? Şirket bunu iş amacıyla mı verdi? Çalışanın "Burada gizliliğim korunur" şeklinde makul bir beklentisi var mı?

Yalnızca mesajın içeriği değil, kimin kiminle, ne zaman konuştuğunu gösteren "trafik/log (iz) kayıtları" bile kişisel veridir. Yani e-Posta’nın kapağını açmamak, izleme yapmadığınız anlamına gelmez!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: İşveren her adımınızı izleyemeyecek 1

"KİŞİSEL E-POSTA HESABINA ERİŞİLMESİ HUKUKA AYKIRI"

Bir işverenin sistemde teknik olarak her mesajı okuyabilme imkânının olması, ona bu mesajları okuma hakkı vermez. "Kaş yapayım derken göz çıkarmak" istemiyorsanız teknik güç ile hukuki yetkiyi birbirinden ayıracaksınız.

İşveren sırf patron olduğu için veya cihaz kendisine ait diye sınırsız denetim yetkisine sahip olamaz. "Ağır basan meşru gerekçe" yoksa, çalışanın sosyal medya mesaj kutusuna, kişisel e-Posta hesabına veya özel yazışma alanlarına erişilmesi hukuka aykırıdır.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: İşveren her adımınızı izleyemeyecek 2

"GİZLİ TAKİP HUKUKA UYGUN SAYILMAZ"

Çalışanı habersizce izlemek, onun her hareketini gizli kameralar veya yazılımlarla sürekli kaydetmek kesinlikle yasaktır. "Gizli dosttan hayır gelmez" misali, gizli takip de hukuka uygun sayılmaz.

Denetimin en temel şartı ÖNCEDEN BİLGİLENDİRME’dir. Ancak her bilgilendirme yeterli değildir:

Soyut Cümleler Geçersizdir: "Şirket e-Postaları denetlenebilir" şeklindeki genel duyurular kanunen geçersizdir.

Somut Aydınlatma Yapılacak: Denetim ne zaman, hangi amaçla, nasıl yapılacak? Trafik verisi mi incelenecek yoksa içerik mi? Veriler ne kadar saklanacak? Çalışanın hakları nelerdir? Tüm bunlar açık ve somut biçimde yazılacaktır.
Aydınlatma yapılmadığı takdirde çalışan, "Haberleşme hürriyetim güvence altındadır" beklentisine girer. Bu beklenti ihlal edilemez.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: İşveren her adımınızı izleyemeyecek 3

İş hayatında patron ile çalışan arasında güç dengesizliği vardır. Çalışan, işini kaybetme korkusuyla rıza göstermek zorunda kalabilir. Bu nedenle KVKK, e-Posta denetiminde "Açık Rıza"yı öncelikli hukuki sebep olarak kabul etmemektedir.

Bunun yerine işveren şu hukuki sebeplere dayanmalıdır:

-Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
-Bir hakkın tesisi veya korunması,
-Çalışanın temel haklarına zarar vermemek kaydıyla işverenin meşru menfaati.
-Fakat bu hukuki sebepler bile işverene sınırsız denetim yetkisi vermez!

DENETİMDE "KADEMELİLİK" ESASTIR

"Sinek öldürmek için top atılmaz." İşveren amaca ulaşmak için en hafif yöntemi seçecektir. Denetimde kademelilik esastır:

Önce Teknik Tedbir: Kötüye kullanım varsa önce filtreleme veya engelleme gibi teknik yollar denenecektir.
Önce Trafik Kaydı: Sorun çözülemiyorsa önce sadece kiminle mesajlaşıldığına (trafik verisine) bakılacaktır.

İçerik İncelemesi Son Çaredir: Mesajın içeriğine girmek en ağır müdahaledir. Yalnızca somut bir şüphe veya iddia varsa ve trafik verisi yetersiz kalıyorsa içeriğe bakılabilir.Genel, kapsayıcı ve sürekli içerik taraması yapmak hukuka aykırıdır.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: İşveren her adımınızı izleyemeyecek 4

ÖZEL İLETİLER VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN VERİLERİ

Mesaj içeriği incelenirken "Çizmeyi aşmamak" gerekir. E-Posta gövdelerinde veya eklerinde sağlık bilgisi, sendika üyeliği gibi "özel nitelikli kişisel veriler" bulunabilir.

Ayrıca e-Postalar karşı taraftaki üçüncü kişilerin de verilerini içerir. Yapılacak bir denetim, masum üçüncü kişilerin haklarını da zedelememelidir.

İş amaçlı yazışma ile özel yazışma ayrılabiliyorsa, özel yazışmalar denetim dışı bırakılmalıdır. Ayrılamıyorsa işveren yetkisini çok dar ve hassas yorumlamalıdır.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: İşveren her adımınızı izleyemeyecek 5

İŞTEN AYRILAN ÇALIŞANIN MAİLİ NE OLACAK?

Çalışan işten ayrıldığında e-Posta hesabı kural olarak kapatılır. "Giden gitti, izi kaldı" denip hesap açık bırakılamaz, gelen iletiler ilgisiz kişilere okutulamaz.

Ancak işin aksamaması veya hukuki uyuşmazlıklarda savunma yapılabilmesi için:

-Belirli bir süreyle sınırlı,
-Yetkilendirilmiş kişilerce,
-Otomatik cevap, yönlendirme veya arşivleme yöntemleri uygulanabilir.
-Hukuki dayanağı kalmayan veriler ise derhal imha edilmelidir.
-E-Posta verilerine erişim yetkisi sadece belirli görevlilere verilmeli, erişim kayıtları tutulmalı ve bu kişilere gizlilik sözleşmesi yaptırılmalıdır.

KVKK'nın bu kararı ne çalışanın iş disiplininden kaçmasına izin veriyor ne de işverenin "Tek patron benim" diyerek sınırları aşmasına göz yumuyor.

İşverenler, "Güç bende" diyerek hukuka aykırı yollardan veri toplarsa, yarın KVKK’nın kanun hükümleri uyarınca ağır idari yaptırımlarla karşılaşır. Çalışanlar ise kurumsal araçların iş amacıyla tahsis edildiğini unutmamalı, haklarını bilerek hareket etmelidir.

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Anahtar Kelimeler:
İşçi işveren takip
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