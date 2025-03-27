Milyonlarca emekli bekliyor! Bayram ikramiyesindeki fark için gözler orada

Emeklilere verilen bayram ikramiyesini 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkaran düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bayram ikramiyelerinin 3 bin TL'si hesaplara yatıyor. 1000 TL'lik farkların hesaplara ne zaman yatacağı merak ediliyor. Emekli ikramiyesi farkları ne zaman yatacak? İşte detaylar...

3 BİN TL'LİK KISIM YATIRILMAYA BAŞLANDI

A Haber'de yer alan haberde şu ifadeler yer aldı:

"Yüzde 33'lük artışla bayram ikramiyeleri emekliler için 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmıştı. Ama bunun 4 bin lira olarak emeklilere ödenebilmesi için bir yasal düzenleme gerekiyordu ki meclisten o düzenleme de dün akşam itibarıyla geçti. Ancak bayrama çok kısa bir süre kaldığı için şöyle bir yol izlendi; geçtiğimiz yıl olduğu gibi emeklilere 3'er bin liralık bayram ikramiyeleri şu an itibarıyla yatıyor. 24 Mart itibarıyla ödemeler başlamıştı. 28 Mart'a kadar devam edecek ama arada oluşan 1000 liralık bir fark var. Bu ne zaman ödenecek? Asıl soru da bu.

İKRAMİYEDE 1000 LİRALIK FARK NE ZAMAN YATACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu ödeme takvimini açıklarken bir paylaşımda bulunmuştu ve şu notu düşmüştü; ilgili düzenleme meclisten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayınlanır yayınlanmaz en kısa sürede de fark ödemesini yapacağız demişti. Meclisten geçti düzenleme, sıra Resmi Gazete'ye geldi. Resmi Gazete'de de yayınlandıktan sonra o 1000 liralık fark bayramdan hemen sonra emeklilerin hesaplarında olacak. Bu 27 Mart yani bugün Bağkur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamının hesabına 3 bin lira yatacak. Onların da 1000 lira farkı yine Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra yapacak.

GÖZLER RESMİ GAZETE'DE

Sadece emekliler değil dul ve yetim maaşı alanlar da hisse oranına göre ödemelerden faydalanacak. Yaşlılık maaşı alanlarsa tam olarak bayram ikramiyesinden faydalanıyor olacak. Şimdi gözler o düzenlemenin Resmi Gazete'de yayınlanmasında. Yayınlandıktan sonra da 1000 liralık fark emeklilerin hesabına yeniden yatırılmış olacak"