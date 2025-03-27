FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Milyonlarca emekli bekliyor! Bayram ikramiyesindeki fark için gözler orada

Milyonlarca emekli bekliyor! Bayram ikramiyesindeki fark için gözler orada

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
27.03.2025 16:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli bayram ikramiyesi 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarılmıştı. İkramiyelerdeki artış TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. İkramiyeler 24 Mart itibarıyla 3 bin TL olarak yatırılmaya başlamıştı. Şimdi İkramiyelerdeki 1000 TL'lik farkın ne zaman ödeneceği merak ediliyor. Gözler ise Resmi Gazete'ye çevrildi. Peki, emekli ikramiyesi farkı ne zaman yatacak? İşte emekli bayram ikramiyesi ile ilgili son durum...

Milyonlarca emekli bekliyor! Bayram ikramiyesindeki fark için gözler orada

Emeklilere verilen bayram ikramiyesini 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkaran düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bayram ikramiyelerinin 3 bin TL'si hesaplara yatıyor. 1000 TL'lik farkların hesaplara ne zaman yatacağı merak ediliyor. Emekli ikramiyesi farkları ne zaman yatacak? İşte detaylar...

iStock-2166353554

3 BİN TL'LİK KISIM YATIRILMAYA BAŞLANDI

A Haber'de yer alan haberde şu ifadeler yer aldı:

"Yüzde 33'lük artışla bayram ikramiyeleri emekliler için 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmıştı. Ama bunun 4 bin lira olarak emeklilere ödenebilmesi için bir yasal düzenleme gerekiyordu ki meclisten o düzenleme de dün akşam itibarıyla geçti. Ancak bayrama çok kısa bir süre kaldığı için şöyle bir yol izlendi; geçtiğimiz yıl olduğu gibi emeklilere 3'er bin liralık bayram ikramiyeleri şu an itibarıyla yatıyor. 24 Mart itibarıyla ödemeler başlamıştı. 28 Mart'a kadar devam edecek ama arada oluşan 1000 liralık bir fark var. Bu ne zaman ödenecek? Asıl soru da bu.

iStock-2170672903 (1)

İKRAMİYEDE 1000 LİRALIK FARK NE ZAMAN YATACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu ödeme takvimini açıklarken bir paylaşımda bulunmuştu ve şu notu düşmüştü; ilgili düzenleme meclisten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayınlanır yayınlanmaz en kısa sürede de fark ödemesini yapacağız demişti. Meclisten geçti düzenleme, sıra Resmi Gazete'ye geldi. Resmi Gazete'de de yayınlandıktan sonra o 1000 liralık fark bayramdan hemen sonra emeklilerin hesaplarında olacak. Bu 27 Mart yani bugün Bağkur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamının hesabına 3 bin lira yatacak. Onların da 1000 lira farkı yine Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra yapacak.

GmtaX7XWAAAL42o

GÖZLER RESMİ GAZETE'DE

Sadece emekliler değil dul ve yetim maaşı alanlar da hisse oranına göre ödemelerden faydalanacak. Yaşlılık maaşı alanlarsa tam olarak bayram ikramiyesinden faydalanıyor olacak. Şimdi gözler o düzenlemenin Resmi Gazete'de yayınlanmasında. Yayınlandıktan sonra da 1000 liralık fark emeklilerin hesabına yeniden yatırılmış olacak"

iStock-2192229553

Canlı Borsa
Hepsiburada patronundan yeni yatırımHepsiburada patronundan yeni yatırım
Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık! Kurban bankaAkıllara durgunluk veren dolandırıcılık! Kurban banka
Anahtar Kelimeler:
emekli ikramiyesi Emekli bayram ikramiyesi emekli ikramiyeleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
MYNET ÖZEL | RTÜK'ten tarihi karar! Sözcü TV'ye 10 gün yayın durdurma cezası! Halk TV, Now TV ve Tele 1'e üst sınırda ceza... Fatih Altaylı'ya da 72 saat süre

MYNET ÖZEL | RTÜK'ten tarihi karar! Sözcü TV'ye 10 gün yayın durdurma cezası! Halk TV, Now TV ve Tele 1'e üst sınırda ceza... Fatih Altaylı'ya da 72 saat süre

17 yaşındaki çocuk çeyrek altın için dehşet saçtı! Dakikalar önce korkunç paylaşım: 'Son 5 dakika'

17 yaşındaki çocuk çeyrek altın için dehşet saçtı! Dakikalar önce korkunç paylaşım: 'Son 5 dakika'

Gelen geçen baktı! Kuyumcuya afiş astı '120 milyon TL' iddiası

Gelen geçen baktı! Kuyumcuya afiş astı '120 milyon TL' iddiası

Süre uzatıldı! 2 Nisan gün sonuna kadar verilmesi gerekiyordu

Süre uzatıldı! 2 Nisan gün sonuna kadar verilmesi gerekiyordu

Vatandaşlara net uyarı: Yükseliyorsa kaçın!

Vatandaşlara net uyarı: Yükseliyorsa kaçın!

Gelinin fikrine ortak oldu! Kayınpeder 'Aklıma gelmezdi' dedi

Gelinin fikrine ortak oldu! Kayınpeder 'Aklıma gelmezdi' dedi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.