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Milyonlarca emeklinin beklediği haber ilk gün soruldu! Devlet Bahçeli'den maaş zammı mesajı: 'MHP'nin vaadiydi'

01.10.2023 15:50 | Son Güncelleme:
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Bugün Meclisin yeni yasama yılına başlamasıyla birlikte emeklilere maaş artışı yeniden gündeme geldi. Hükümet yetkilileri maaş zammı düzenlemesi için TBMM'yi işaret etmişti. Emeklilerin beklediği haber, bugün Mecliste Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye soruldu.

Milyonlarca emeklinin beklediği haber ilk gün soruldu! Devlet Bahçeli'den maaş zammı mesajı: 'MHP'nin vaadiydi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine emekli maaşlarına zam düzenlemesini içeren bir yasa teklifinin hazırlıklarına başlandı. İki bakanlığın ortaklaşa çalışması devam ediyor. Milyonlarca emekli maaşlarını ne zaman zamlı alacaklarını merak ederken Meclisin yeni yasa yılı açılışının ilk gününde önemli bir mesaj geldi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla geldiği Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ankara'daki terör saldırısına ilişkin soruya Bahçeli, sabah saatlerinde bir açıklama yaptığını, bu açıklamanın yeterli olacağını belirtti.

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"KISA SÜREDE SONUÇ VERİR"

Bir gazetecinin "emekli maaş artışına yönelik MHP'nin bir vaadinin olduğu, bu konuda yetkililerle herhangi bir görüşmelerinin olup olmadığının" sorulması üzerine Bahçeli şu yanıtı verdi:

"Bizim özel bir görüşmemiz olmadı ama Cumhurbaşkanlığı hükümeti çok yönlü bir çalışma içerisinde. Zannediyorum kısa sürede sonuç verir."

ERDOĞAN'A DA SORULDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin ’emeklilere zam’ konusuyla ilgili sorusuna, "Vedat bey gerekenleri söyledi" diye yanıt verdi. Erdoğan, "Yılbaşına gelmeden bir zam haberi duyulur" mu şeklindeki soruya "İnşallah" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsveç’in NATO üyeliği" ile ilgili bir soruya ise "Takip edeceksiniz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Devlet Bahçeli

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