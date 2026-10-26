Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Seyyayen zam talebi için yeni adım atıldı!

Memur ve emeklilere seyyayen zam verilmesini öngören kanun teklifi, 20 Ekim 2026'da TBMM'ye sunuldu. Teklif, yaklaşık 2 milyon 540 bin memur emeklisine güncel karşılığı 25 bin 153,05 TL olan ek ödeme yapılmasını kapsıyor.

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ne yazdığı yazıda memur emeklilerinin uzun süredir gündemde tuttuğu seyyanen zam talebini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yeni kanun teklifini ele aldı.

Karakaş'ın aktardığına göre, 20 Ekim 2026 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifi, çalışan memurlara ödenen seyyanen zammın memur emeklilerine de verilmesini öngörüyor. Teklifin yasalaşması halinde uygulamanın ayrıntıları Meclis sürecinde netleşecek.

MEMUR EMEKLİLERİNE 25 BİN 153 TL EK ÖDEME ÖNERİSİ

Kanun teklifinin ilk maddesinde, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na yeni bir madde eklenerek memur emeklilerine ek ödeme yapılması hedefleniyor.

Teklifte, çalışan memurlara ödenen seyyanen zammın güncel karşılığı olarak hesaplanan 25 bin 153,05 TL'nin memur emeklilerine de dosya bazında ödenmesi öngörülüyor. Söz konusu ödemenin vergiden muaf tutulması, haczedilememesi ve Hazine tarafından karşılanması da teklifin hükümleri arasında yer alıyor.

EMEKLİ MAAŞINA KALICI YANSIMA HEDEFLENİYOR

Teklifin diğer maddelerinde ise ek ödemenin yalnızca geçici bir ödeme olarak kalmaması amaçlanıyor. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 40'ıncı maddesinde yapılması önerilen değişiklikle, ilave ödemenin emekli aylığına esas tutara ve prime esas kazanca yansıtılması hedefleniyor.

Karakaş'ın yazısının tamamı şu şekilde:

"Günlerdir posta kutularımızı, mesaj hatlarımızı ve gönül pencerelerimizi dolduran yüz binlerce feryat, adeta ortak bir çığlığın tercümanı olmamızı gerektirdi. Türkiye'nin dört bir yanından, yıllarca bu ülkeye tatlı su, yol, okul, adalet ve şefkat taşıyan fedakar memur emeklilerimizden bizlere ulaştırılan iletiler ve haklı talepler, bu satırların kaleme alınmasının yegane sebebidir.

Peki emekliler ne talep ediyor? Gelin hafızamızı yeniden tazeleyelim. Malum tarih 2023. Seçim öncesi... Devletin en ali makamlarından müjde gelmişti.

"Memura verilen seyyanen zam, emeklisine de aynen yansıtılacak." Söz verildi.

8 bin 77 TL olan seyyanen zam bugün çalışan memurun maaş bordrosunda 25 bin 153 TL. Emekli memurun maaşında ise =0= TL...

Kesin vadedildi.

Aradan üç koca yıl geçti. İletişim Başkanlığı'nın afişleri soldu. Sosyal medya paylaşımları tozlandı. Ama o vaat bir türlü emeklinin kesesine girmedi. Emekli memur hala bekliyor. Bugün memur emeklisi o vaatleri senet gibi elinde tutuyor. 25 bin 153 TL'ye ulaşan seyyanen zam alacağını devletinden talep ediyor.

Bizler, bu emektar ve onurlu insanların dertlerine tercüman olmak, onların gür sesi ve elçisi sıfatıyla hakikatleri en zarif dille ama en güçlü şekilde dile getirmekle mükellefiz. Emeklilerimizin en çok merak ettiği, gözü kulağı nerede diye beklediği o büyük soruya ve en son gelişmelere dair cevap vermek de boynumuzun borcudur. Bugün, bu hassas ve hayati konuyu; TBMM'ye yeni verilen Kanun Teklifi muvacehesinde tamamen emeklilerimizin refahını ve huzurunu gözeterek masaya yatırıyoruz.

ERİYEN ALIM GÜCÜ: DÜNDEN BUGÜNE NE DEĞİŞTİ?

"Alın terini ve geçmişin birikimini korumak, devleti büyüten ve yücelten en asil erdemdir."

Ekonomik dalgalanmaların ve hayat pahalılığının emekliler üzerindeki yansımasını anlamak için kıymetli büyüklerimizin çarşıya pazara inip kira, gıda, ulaşım ve diğer iaşe ve ibate kalemlerini gerçekçi bir şekilde görmeleri kafidir.



EMEKLİNİN BEKLEYİŞİ VE TOPLUMSAL DENGE

2023 yılında çalışan kamu görevlilerine verilen seyyanen zammın emekli memurlarımıza yansıtılmamış olması, yaklaşık 2 milyon 540 bin memur emeklisini derinden üzmüştür.

Çalışırken aynı masayı paylaşan, aynı ünvanı taşıyan mesai arkadaşlarının, emeklilik kapısından geçtikten sonra gelirlerinin yarı yarıya düşmesi çalışma barışını da zedelemektedir.

Geçtiğimiz dönemlerde yaşanan acı tecrübeler ve yürek yakan olaylar (örneğin eylül ayında kaybettiğimiz emekli polis memurumuzun durumu), bu konunun artık ertelenemez bir sosyal mutabakat alanı olduğunu göstermiştir.

Emeklilik, insan hayatının en huzurlu ve onurlu dönemi olması gerekirken, maalesef günümüzde bir geçim mücadelesine dönüşmemelidir. Devletimizin şefkat kolları, yıllarca bu bayrağın altında hizmet etmiş kıymetli büyüklerimizi sarmalamalıdır.

MERAK EDİLEN SORUNUN CEVABI: YENİ VE EN SON KANUN TEKLİFİ

Emeklilerimizin "Acaba sesimiz duyuluyor mu?", "Seyyanen zam konusunda yeni bir gelişme var mı?" şeklindeki yoğun meraklarına ve sorularına binaen son gelişmeyi belirtelim. Evet, bu haklı talepler muhalefet tarafından en somut ve güçlü zemine taşınmıştır.

Muhalefet tarafından hazırlanan ve 20 Ekim 2026 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan kanun teklifi, tam da bu meseleyi kökten çözmek için yola çıkmıştır.

TEKLİFİN ÖZÜ VE ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER:

MADDE 1 (Emekliye Seyyanen Ödeme): 5510 sayılı Kanun'a eklenen Ek 25'inci madde ile, halihazırda çalışan memurlara ödenen seyyanen zammın güncel karşılığı olan (15.965 gösterge rakamı çarpı memur aylık katsayısı, yani 25.153,05 TL tutarındaki ek ödeme) memur emeklilerine de dosya bazında ödenmesi teklif edilmektedir. Bu ödemeden vergi kesilmeyeceği, haczedilemeyeceği ve Hazine tarafından karşılanacağı hükme bağlanmıştır.

MADDE 2 (Kök Maaş Çıkmazına Son): 375 sayılı KHK'nin ek 40'ıncı maddesinde yapılan düzenlemeyle, bu ilave ödemelerin geçici birer lütuf olmaktan çıkarılıp emekli aylığına esas tutara ve prime esas kazanca doğrudan yansıtılması sağlanmaktadır. Böylece hem çalışanların hem de emeklilerin maaş yapısı kalıcı ve adil bir teminata kavuşmaktadır.

MADDE 3 ve 4 (Yürürlük ve Yürütme): Düzenlemenin Meclis'te kabul edildikten sonra gecikmeksizin yürürlüğe girmesi ve yürütülmesine dair usuller yer almaktadır.