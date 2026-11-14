Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren çıkış! 132 çeyrek altın detayı...

Milyonlarca emekli 2023 yılında verilen seyyayen zam sözünün hayata geçirilmesini bekliyor.Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş bugünkü köşe yazısında ödenmeyen seyyanen zamların faiz ve altın karşılığını hesapladı.

İsa Karakaş, bir memur emeklisinin kaybının 929 bin lirayı aştığını söyleyerek yeni yılda tüm emeklilere 25 bin 153 lira seyyanen zam yapılması çağrısında bulundu.

132 ÇEYREK ALTIN DETAYI..

Türkiye Gazetesi yazarı Karakaş'ın hesaplamasında altın karşılığı da dikkat çekti. Söz konusu tutar, 214,53 gram altına karşılık geliyor. Bu miktar yaklaşık 132 çeyrek altına denk geliyor.

Karakaş, bu yaptığı bu hesaplamayla seyyanen zam düzenlemesinin emeklilerin alım gücü açısından taşıdığı önemi de ortaya koydu.

"25 BİN TL SEYYAYEN ZAM TÜM EMEKLİ MAAŞLARINA YANSITILMALI"

Karakaş, "Her ay emeklinin cebine girmesi gereken tutar, o dönemin ortalama altın fiyatına çevrildiğinde ortaya sarsıcı bir gerçek çıkıyor. Tam 214,53 gram altın. Başka bir deyişle, her bir memur emeklisinin kesesinden eksilen yaklaşık 132 çeyrek altın.Çalışan memura verilen zammın emekliye yansıtılmaması Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Bu durum açık bir ayrımcılıktır." ifadelerini kullandı.

25.153 TL tutarındaki seyyanen zammın tüm emekli maaşlarına yansıtılması gerektiğini söyleyen Karakaş, " Bu adım atıldığı takdirde şu sonuçlar doğacaktır: Ülkede hiçbir emeklinin maaşı 50.000 TL’nin altında kalmayacaktır.Çalışan ile emekli arasındaki uçurum kapanacak, iş barışı yeniden sağlanacaktır. Piyasalarda daralan iç talep canlanacak, esnafın da yüzü gülecektir." dedi.