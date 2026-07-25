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Milyonlarca internet kullanıcısını ilgilendiriyor! Paranızı geri alabilirsiniz

Tüketici Hakem Heyeti, internetteki uzun süreli kesinti ve bağlantı sorunları nedeniyle aboneliğini sonlandıran tüketiciden alınan cayma bedelinin tüketiciye iadesine karar verdi.

Milyonlarca internet kullanıcısını ilgilendiriyor! Paranızı geri alabilirsiniz

Milyonlarca internet kullanıcısını ilgilendiren haber geldi. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan L.İ. isimli vatandaş, internet hizmeti kullanımında taahhüt süresi devam ederken bağlantı hızı şikayeti ve sık sık kopmalarla karşılaştığı gerekçesiyle hizmetini sonlandırdı.

CAYMA BEDELİNİ ÖDEDİ AMA PEŞİNİ BIRAKMADI

Bu kapsamda firmanın talep ettiği 4 bin 211 liralık cayma bedelini ödeyen ve bunun haksız olduğunu savunan tüketici, ücretin iadesi için İzmir İl Tüketici Hakem Heyetine başvurdu.

Savunması talep edilen firma ise internet hizmetinin başka bir işletmeciye ait altyapı üzerinden sunulduğunu, altyapı arızalarına doğrudan müdahale yetkilerinin bulunmadığını, tüketicinin taahhüt süresi dolmadan aboneliğini sonlandırması nedeniyle tahakkuk ettirilen cayma bedelinin mevzuata uygun olduğunu öne sürdü.

Milyonlarca internet kullanıcısını ilgilendiriyor! Paranızı geri alabilirsiniz 1

CAYMA BEDELİ HAKKINDA KARAR

Başvuruyu inceleyen İzmir İl Tüketici Hakem Heyeti, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un "ayıplı hizmet" hükümleri kapsamında yaptığı değerlendirmede, tüketicinin uzun süre internet hizmetinden yararlanamadığını belirleyerek hizmet sağlayıcının ise hizmetin sözleşmeye uygun ve kesintisiz sunulduğunu ortaya koyan somut ve teknik bir delil sunamadığına karar verdi.

İnternet hizmetinin tüketicinin makul beklentisini karşılamadığı, bu nedenle "ayıplı hizmet" niteliğinde olduğu belirtilen kararda, şu ifadelere yer verildi:

“Tüketicinin hizmetten yararlanamadığına ilişkin beyanlarının, olayın akışı ile uyumlu olduğu değerlendirilmiştir. Bu durum hizmetin, tüketicinin makul beklentisini karşılamadığını ve ayıplı hizmet niteliğinde olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda, ayıplı hizmet sunulması halinde tüketicinin sözleşmeyi haklı nedenle feshetme hakkı bulunduğu, bu durumda taahhüt kapsamında cayma bedeli talep edilemeyeceği açıktır. Bu itibarla, tüketicinin hizmetin gereği gibi sunulmaması nedeniyle aboneliğini haklı nedenle feshettiği, bu nedenle tahakkuk ettirilen 4 bin 211 lira tutarındaki cayma bedelinin hukuka uygun olmadığı ve tüketici talebinin haklı olduğu kanaatine varılmıştır.”

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ'NE BAŞVURMAK ÜCRETSİZ

Tüketicinin avukatı ise müşterilerin haklı sebeplerinin bulunması halinde istenen cayma bedelinin tahsil edilmemesi gerektiğini söyledi.

Bedelin tahsil edilmesi halinde tüketicilerin e-Devlet üzerinden haklarını arayabileceklerini belirten avukat, Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurmanın tamamen ücretsiz olduğunu dile getirdi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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