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Milyonlarca işçi ve işverene müjde: Gelir vergisinde flaş hamle!

07.10.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiriyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a gelir vergisi dilimlerinde çalışanların lehine düzenleme gerçekleştirilmesi adına mektup yazıldı. Mektupta ürk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol’un imzası yer alıyor. Söz konusu mektupta, gelir vergisi dilimlerinin değiştirilmesi talep edildi. İşte detaylar...

Milyonlarca işçi ve işverene müjde: Gelir vergisinde flaş hamle!

Gelir vergisinde flaş hamle! İşçi ve işverenler, Gelir Vergisi dilimlerinde çalışanlar lehine düzenleme yapılması gündeme geldi. Mektupta, vergi dilimleri nedeniyle ocak ayında 10 bin TL alan işçinin, eylül ayında eline 9 bin 100 TL geçtiği belirtilerek değişim talep edildi.

Milyonlarca işçi ve işverene müjde: Gelir vergisinde flaş hamle!

Yazılan mektupta gelir vergisi tarifesinin TÜİK tarafından açıklanan enflasyon ya da asgari ücret zamları oranında artırıldığı ve yıllık olarak belirlendiği ifade edildi.

2002'de brüt asgari ücretin 222 TL, Gelir Vergisi tarifesinin ilk basamağının 3 bin 800 TL olduğu belirtildi. Aynı zamanda bu tarihte Gelir Vergisi tarifesinin ilk basamağının asgari ücretin 17 katı olduğunun altı çizildi.

Oranın 2020'da 12 kata, günümüzde ise 5 kata gerilediği belirtilerek bu durumun asgari ücret ve asgari ücretin üzerinde ücret geliri elde eden çalışanların daha fazla vergi ödemesine neden olduğu söylendi.

Konuyla alakalı yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “2011’den itibaren asgari ücretlilerin de bir üst basamağa çıkmasına neden olan birinci vergi basamağı tutarındaki artış oranının düşüklüğü sorununun giderilmesi gerekmektedir.

Örneğin, ücreti brüt 13 bin 43 lira olan bir çalışanın eline ocak ayında net 10 bin lira geçmekteyken, aralık ayında bu rakam 9 bin 143 liraya düşmektedir. 13 bin 43 lira brüt ücreti olan çalışan nisan ayından itibaren tamamen ikinci, ağustos ayından itibaren tamamen üçüncü vergi dilimi üzerinden vergilendirilmektedir.

Çalışanın ücretinden kesilen vergi oranı ocak ayında yüzde 15 iken ağustos ayında yüzde 27’ye yükselmekte ve bu nedenle de eline geçen net rakam azalmaktadır.”
Milyonlarca işçi ve işverene müjde: Gelir vergisinde flaş hamle!

TÜRK-İŞ VE TİSK'TEN ORTAK TALEP

İşçinin eline geçen rakamın düşük olduğunun vurgulandığı mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Gelir vergisi tarifesinin ilk basamağının geçmiş yıllarda olduğu gibi yıllık asgari ücret brüt tutarının (fazla mesai, yol, Yemek, yakacak yardımları gibi ek menfaatler de dikkate alınarak) belirli bir miktar üzerinde tespit edilmesi, diğer vergi tarifesi oranlarının da ilk dilim baz alınarak çalışan lehine güncellenmesi TÜRK-İŞ ve TİSK olarak ortak talebimizdir."

Mektupta yer alan diğer talepler ise şu şekilde oldu : “‘Beyaz Bayrak’ uygulaması ile somut desteklerin sağlanabileceğine ve uygulamaya alınan sosyal yardım kalemlerindeki SGK primi ve vergi muafiyeti uygulamasının daha da genişletilebileceğine inanıyoruz.

Örneğin, kamu çalışanlarımız için sağlanan aile ve çocuk yardımlarında vergi istisnalarının tüm özel sektör çalışanlarına da yaygınlaştırılması büyük bir sosyal fayda sağlayacaktır.

Elektrik, doğalgaz ve yakacak yardımlarının yanı sıra sağlanan tüm diğer sosyal yardım kalemlerinin mümkün mertebe SGK prim matrahına dahil edilmemesi ve vergi istisnası sağlanması da yine tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artan yaşam maliyetlerine karşı çalışanları koruyacaktır."


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