Milyonlarca kişi kritik görüşmeyi merakla takip etti: Emekli, memur ve asgari ücretliye zam talebine Şimşek ne yanıt verdi? CHP'li Karatepe anlattı

Milyonlarca emekli, memur ve çalışan temmuz zamlarındaki artışları merak ederken CHP heyeti ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında kritik bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Lideri Özgür Özel'den sonra ekonomi gündemli ikinci görüşmenin gerçekleşmesi kulisleri de hareketlendirdi. Asgari ücrete ara zam, emekli zamları için Bakan Şimşek ne yanıt verdi? Görüşmedeki CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe zirveden notlarını paylaştı.

GÖRÜŞME 4 SAATİ AŞTI

Hazine ve Maliye Bakanlığında gerçekleşen görüşme saat 10.00’da başladı ve yaklaşık 4 buçuk saat sürdü.

KIRMIZI DOSYA DİKKATLERDEN KAÇMADI

Öte yandan CHP heyeti görüşmeden ayrılırken kameralara yansıyan kırmızı dosya da merak konusu oldu.

"İKTİDARIN DAHA AZ ARTIŞ YAPMA YETKİ KULLANMA ŞANSI YOK"

Karatepe Halk TV yayınında zirveyi değerlendirdi. Karatepe, "Emekli aylıklarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi. Mevcut kanunumuza göre emekli aylıkları enflasyon kadar artırılmak zorunda. Özellikle SSK ve Bağkur emeklileri için söylüyorum. Üç farklı grupta emekliler var. Bu konuda iktidarın bundan daha az artış yapma konusunda bir yetki kullanma şansı da yok." dedi.

"ENFLASYON VERİSİ İLİŞKİN CİDDİ ELEŞTİRİLERİMİZİ İLETTİM"

Şimşek şu ifadeleri kullandı:

Ben bunun yeterli olmadığını, enflasyon verisine ilişkin çok ciddi bir eleştirilerimizin olduğunu, gerçek enflasyonun bundan daha farklı olduğunu, vatandaşın da hissettiğini uzun uzun sayın Bakan Şimşek'le paylaştım.

"EMEKLİ ZAMMI ENFLASYON FARKINDAN FAZLA OLMALI"

Dolayısıyla kanunun emrettiği miktarda bir artışın yeterli olmadığını söyledim. Uzun vadede hedefimiz iktidara geldiğimizde bunu yapacağız. En düşük emekli aylığını asgari ücret seviyesine çıkaracağız. İki hafta sonrası gündemimizde olduğu için iki hafta sonraki enflasyon farkından fazla olması gerektiğini söyledim.

BAKAN ŞİMŞEK'İN YANITI NE OLDU?

Karatepe, "Siz emekli ve asgari ücret artırılmalı dediğinizde Mehmet Şimşek ne dedi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Sayın Bakanın ne söylediğini sayın Bakan kamuoyu ile paylaşmak isterse paylaşır. Ben edindiğim izlenimi söyleyebilirim. Yoksa sayın Bakan Şimşek'in söylediğini ifade etmek burada şık da olmaz.

Ben bizim ve vatandaşın beklentisini karşılamaya yönelik bir artışın gerçekleşeceğine yönelik bir izlenim edinmedim.







