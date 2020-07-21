Milyonlarca kişiye haciz yolu göründü! Listede adınız var mı? Sorgulamak için...

Borçların belirlenen sürede ödenmediği tespit edilirse alacaklı borcunu haciz yoluyla tahsil edebilir. Ödenmeyen borca faiz işler ve borcun ödenmesi yolunda bir ihtar yollanır. İhtar sonrası 7 iş günü içinde borç ödenmeli veya alacaklıyla anlaşarak taksitlendirme vb. çözümlere gidilmelidir. Eğer bu işlemler 7 iş günü içinde yapılmazsa borçlunun banka hesaplarına elektronik haciz uygulanır. Ayrıca ev ve iş yerindeki üzerine kayıtlı mallar haczedilebilir. Haciz işlemlerinin başlaması içinse alacaklının İcra Mahkemesinde dava açması gerekir. İcra dosyaları elektronik sisteme de kaydedildiği için haciz sorgulamasını işlemini Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ve e-Devlet sistemleri üzerinden yapabilirsiniz.
UYAP, tüm illerdeki adli ve idari yargı organlarını birbirine dijital olarak bağlar. Yargı işlemleri elektronik ortama taşındığı için hem vatandaşlar hem de yargı mensupları hukuki sorgulamaları UYAP üzerinden yapabilir. İcra dosyaları da elektronik sorgulama hizmetlerine dahildir. Dosya sorgulama işlemi yapmak için şu adımları izleyin:
-Aşağıda göreceğiniz bağlantıya tıklayarak UYAP Vatandaş Portalı giriş sayfasını açın. e-Devlet şifresi, mobil imza ve e-imza yöntemlerinden birini seçerek portala girin.
-Portal açıldığında sol tarafta bir hizmet menüsü göreceksiniz. Bu menüden "Dosya Sorgulama" hizmetini seçin.
-"Yargı Türü" kısmından "İcra" seçeneğini seçip hakkınızda haciz dosyası olup olmadığını, eğer varsa detaylarını sorgulayabilirsiniz.
-Hakkınızda bir icra davası varsa yine sol taraftaki hizmet menüsünden "UYAP SMS" seçeneğine tıklayın. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone müşterilerine özel olan UYAP SMS hizmeti tüm dava sürecini telefonunuza gelen SMS sayesinde kolayca takip etmenizi sağlar. UYAP SMS hizmetine kaydolduktan sonra yapacağınız her sorgulama için 1.5 TL ücret ödersiniz.
-Telefon numaranızı yazın ve operatörünüzü seçin. Telefonunuza gelen onay kodunu girdikten sonra UYAP SMS abonesi olacaksınız.
-Haciz sorgulaması ve icra davası safhaları için T.C. kimlik numaranızı ve dosya numaranızı yazarak 4060'a SMS atmanız yeterlidir.
UYAP Vatandaş Portalı girişi için TIKLAYINIZ!
e-DEVLET ÜZERİNDEN HACİZ SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
e-Devlet üzerinden banka hesaplarıyla ilgili haciz sorgulama işlemi yapabilirsiniz. Banka hesaplarına dair haciz sorgulama işlemi yapmak için şu adımları izleyin:
-Aşağıda göreceğiniz bağlantıya tıklayarak "Banka Hesaplarına Uygulanan e-Haciz" sayfasını açın.
-e-Devlete T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle -ya da belirtilen alternatif yöntemlerle- giriş yapın.
-Gerekli talimatları izleyerek İnteraktif Vergi Dairesi sistemine girin. Bu sayfada banka hesaplarınızda haciz işlemi olup olmadığını, varsa detaylarını göreceksiniz.
e-Haciz Banka sorgulaması yapmak için TIKLAYINIZ!
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