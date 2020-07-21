Milyonlarca kişiye haciz yolu göründü! Listede adınız var mı? Sorgulamak için...

Borçların belirlenen sürede ödenmediği tespit edilirse alacaklı borcunu haciz yoluyla tahsil edebilir. Ödenmeyen borca faiz işler ve borcun ödenmesi yolunda bir ihtar yollanır. İhtar sonrası 7 iş günü içinde borç ödenmeli veya alacaklıyla anlaşarak taksitlendirme vb. çözümlere gidilmelidir. Eğer bu işlemler 7 iş günü içinde yapılmazsa borçlunun banka hesaplarına elektronik haciz uygulanır. Ayrıca ev ve iş yerindeki üzerine kayıtlı mallar haczedilebilir. Haciz işlemlerinin başlaması içinse alacaklının İcra Mahkemesinde dava açması gerekir. İcra dosyaları elektronik sisteme de kaydedildiği için haciz sorgulamasını işlemini Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ve e-Devlet sistemleri üzerinden yapabilirsiniz.

UYAP ÜZERİNDEN HACİZ SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR

UYAP, tüm illerdeki adli ve idari yargı organlarını birbirine dijital olarak bağlar. Yargı işlemleri elektronik ortama taşındığı için hem vatandaşlar hem de yargı mensupları hukuki sorgulamaları UYAP üzerinden yapabilir. İcra dosyaları da elektronik sorgulama hizmetlerine dahildir. Dosya sorgulama işlemi yapmak için şu adımları izleyin: