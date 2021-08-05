FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Milyonlarca kişiye zam! Yeni maaşlar belli oluyor

Milyonlarca kişiye zam! Yeni maaşlar belli oluyor

05.08.2021 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonların gözü yapılacak zam oranlarına çevrildi. Emekli, memur, işçi... Hepsi yararlanacak. 600 lira zam yapılması gündemde. Yüzde 21 zam talebi geldi. Yaklaşık 4.2 milyon memur ve 2,2 milyon emeklinin beklediği zam pazarlığı 2 Ağustos’ta yapılan ilk toplantıyla başladı. İlk toplantı öncesinde memur sendikaları taleplerini iletmiş hem sosyal hem de mali isteklerini kamuoyuna da açıklamışlardı.

Milyonlarca kişiye zam! Yeni maaşlar belli oluyor

Memur sendikaları öncelikle 600 TL seyyanen zam talebinde bulundular. Ardından 2022 için yüzde 21 zam isterlerken 2023 yılı için ise yüzde 17 zam talebini ilettiler. Sendikaların maaşlarla ilgili bu genel taleplerinin dışında tüm alt hizmet kollarıyla ilgili ayrı ayrı da sosyal ve mali haklarla ilgili talepler konuşulmaya başlandı.

Ancak asıl pazarlıkların 12 Ağustos'tan sonra başlaması bekleniyor. Çünkü bu tarihte kamu işvereni olarak hükümetin memur sendikalarının taleplerine karşılık önerisi kesinleşmiş olacak ve kamuoyu ile paylaşılacak. Pazarlıklar bu teklif üzerinden başlamış olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memurların toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin, "Türkiye, çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağız" demişti.

İŞÇİLER DE BEKLİYOR

Öte yandan yaklaşık 700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşmelerin de bu hafta netleşmesi bekleniyor. İşçi sendikaları tekliflerini sunmuş hükümet de kendi önerisini açıklamıştı. Şimdi hükümetin yeniden bir teklif ile gelmesi bekleniyor. Bu yeni teklif üzerinden de görüşmeler devam edecek.

KİMLERİ İLGİLENDİRİYOR?

700 binden fazla kamu işçisi

4 milyona yakın memur

2 milyondan fazla memur emeklisi

MEMURLAR NE İSTİYOR?

600 TL seyyanen zam

2022 için yüzde 21 zam

2023 için yüzde 17 zam

İŞÇİLER NE İSTİYOR?

Taban brüt maaş: 4.800 TL

2021-2022 ilk 6 ay: Yüzde 20 zam

İkinci 6 aylar: Enflasyon + yüzde 3 refah payı

HÜKÜMETİN İLK TEKLİFİ

İlk 6 ay: Yüzde 9 zam

İkinci 6 ay: Yüzde 5 zam + enflasyon farkı

Maaşa göre seyyanen artış

SOSYAL TALEPLER NELER?

MEMUR:

3600 ek gösterge herkese uygulansın

Sözleşmeli personel kadroya geçsin

Kamu görevlileri bayram ikramiyesi alsın

Doğum ölüm evlenme yardımları artırılsın

Vergi dilimi artışı geliri düşürmesin

EMEKLİ:

Aile yardımından emekliler de yararlansın

Ücretsiz toplu taşıma için yaş sınırı kaldırılsın.

Ek ödeme tutarları 3 kat artsın

Kamu tesislerinden yüzde 50 indirim

Emeklilik için yaşı bekleyenler GSS priminden yararlansın

Emeklilerin sendika üyeliği devam etsin

Emekli memura 3 kat ek ödeme

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kilosu 4 bin TL'ye satılıyordu! TükendiKilosu 4 bin TL'ye satılıyordu! Tükendi
Babasını öldüren 15 yaşındaki kız: Kafama koymuştumBabasını öldüren 15 yaşındaki kız: Kafama koymuştum
Yangın bölgelerindeki teminat tutarı: 71 milyar liraYangın bölgelerindeki teminat tutarı: 71 milyar lira
Anahtar Kelimeler:
İşçi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milas'tan iyi haber! İşte yangınlarda son durum

Milas'tan iyi haber! İşte yangınlarda son durum

Cumhurbaşkanı Erdoğan yangınlarla ilgili son durumu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yangınlarla ilgili son durumu açıkladı

Hesabı olanlar dikkat: Limit iki katına çıktı

Hesabı olanlar dikkat: Limit iki katına çıktı

Sadece 25 kilogram üretmek istiyorlar!

Sadece 25 kilogram üretmek istiyorlar!

Yangın bölgelerindeki teminat tutarı: 71 milyar lira

Yangın bölgelerindeki teminat tutarı: 71 milyar lira

Yaş şartı aranmaksızın 6 yıl emekli ol! Toplu para ödeyenler...

Yaş şartı aranmaksızın 6 yıl emekli ol! Toplu para ödeyenler...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Ünlü perakendeciden flaş satın alma kararı!

Ünlü perakendeciden flaş satın alma kararı!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü fon yöneticisinden yeni altın tahmini

Ünlü fon yöneticisinden yeni altın tahmini

Tek sefere mahsus! 600 TL ödeniyor...

Tek sefere mahsus! 600 TL ödeniyor...

Kovid-19 aşısı olmayanların çalıştırılmaması için genelge

Kovid-19 aşısı olmayanların çalıştırılmaması için genelge

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.