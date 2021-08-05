Milyonlarca kişiye zam! Yeni maaşlar belli oluyor

Memur sendikaları öncelikle 600 TL seyyanen zam talebinde bulundular. Ardından 2022 için yüzde 21 zam isterlerken 2023 yılı için ise yüzde 17 zam talebini ilettiler. Sendikaların maaşlarla ilgili bu genel taleplerinin dışında tüm alt hizmet kollarıyla ilgili ayrı ayrı da sosyal ve mali haklarla ilgili talepler konuşulmaya başlandı.
Ancak asıl pazarlıkların 12 Ağustos'tan sonra başlaması bekleniyor. Çünkü bu tarihte kamu işvereni olarak hükümetin memur sendikalarının taleplerine karşılık önerisi kesinleşmiş olacak ve kamuoyu ile paylaşılacak. Pazarlıklar bu teklif üzerinden başlamış olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memurların toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin, "Türkiye, çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağız" demişti.
Öte yandan yaklaşık 700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşmelerin de bu hafta netleşmesi bekleniyor. İşçi sendikaları tekliflerini sunmuş hükümet de kendi önerisini açıklamıştı. Şimdi hükümetin yeniden bir teklif ile gelmesi bekleniyor. Bu yeni teklif üzerinden de görüşmeler devam edecek.
700 binden fazla kamu işçisi
4 milyona yakın memur
2 milyondan fazla memur emeklisi
600 TL seyyanen zam
2022 için yüzde 21 zam
2023 için yüzde 17 zam
Taban brüt maaş: 4.800 TL
2021-2022 ilk 6 ay: Yüzde 20 zam
İkinci 6 aylar: Enflasyon + yüzde 3 refah payı
İlk 6 ay: Yüzde 9 zam
İkinci 6 ay: Yüzde 5 zam + enflasyon farkı
Maaşa göre seyyanen artış
MEMUR:
3600 ek gösterge herkese uygulansın
Sözleşmeli personel kadroya geçsin
Kamu görevlileri bayram ikramiyesi alsın
Doğum ölüm evlenme yardımları artırılsın
Vergi dilimi artışı geliri düşürmesin
EMEKLİ:
Aile yardımından emekliler de yararlansın
Ücretsiz toplu taşıma için yaş sınırı kaldırılsın.
Ek ödeme tutarları 3 kat artsın
Kamu tesislerinden yüzde 50 indirim
Emeklilik için yaşı bekleyenler GSS priminden yararlansın
Emeklilerin sendika üyeliği devam etsin
Emekli memura 3 kat ek ödeme
Okuyucu Yorumları 0 yorum