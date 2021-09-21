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Milyonları ilgilendiren zam kararı! Yüzde 15'ten fazla yapılamaz

21.09.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sene yapılacak kira artışı ile ilgili detaylar merak edilirken, kiracıları ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Ev sahiplerinin yüzde 15.78’in üzerindeki artış taleplerinin yasak olmadığı kaydedildi. TÜİK tarafından açıklanan bilgilere göre; 12 aylık ortalamalara göre Yİ-ÜFE yüzde 31.34 arttı.

Milyonları ilgilendiren zam kararı! Yüzde 15'ten fazla yapılamaz

Eski sistemin uygulanması durumunda, bu ay kira kontratlarının yüzde 31 artışla yenileneceği aktarıldı. Ev sahiplerinin kiracılardan isteyebileceği zammın sınırı bulunuyor. Zammı 12 aylık ortalamalara göre; Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) belirliyor.

Kiraya bu oranın üzerinde zam talep edilemiyor. Son 12 aylık ortalamalara göre; TÜFE, yüzde 15.78 olarak belirlendi. Bu doğrultuda bu ay yenilenecek kira kontratlarına en fazla yüzde 15.78 zam yapılacak.

Ev sahipleri bu oranın üzerinde zam istese de kiracıların bunu kabul etmeme hakkı bulunuyor. Kira artışlarındaki üst sınır, eskiden, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) üzerinden yapılıyordu.

2 sene önce yapılan düzenleme ile birlikte TÜFE'ye endekslendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre; 12 aylık ortalamalara göre; Yİ-ÜFE yüzde 31.34 arttı. Eski sistemin uygulanması durumunda, bu ay kira kontratlarına yüzde 31 artış yapılacaktı.

TAHLİYE YOLUNU AÇAN 6 NEDEN

  • Kiracı yükümlülüklerini yerine getirmezse.

  • Ev sahibi kendisinin eş ve çocuklarının konut ihtiyacı için.

  • Komşu şikâyetleri.

  • İzinsiz tadilat.

  • 10 senelik kiracısı olan bir ev sahibi, 3 ay önceden ihtarname göndermek koşuluyla kiracısını tahliye edebilir.

  • Ev satılınca da yeni mal sahibi 1 ay içerisinde ihtarla tahliye isteyebilir.

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